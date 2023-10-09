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Стало известно о возобновлении поставок дизтоплива за границу из портов
Источник: Порты приступили к поставкам дизтоплива за границу
Российские порты возобновили поставки за рубеж дизельного топлива в прошедшие выходные, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В новороссийском порту в выходные отгрузили 26 тыс. тонн дизтоплива, в порту Приморска – 43 тыс. тонн, сейчас грузятся еще три танкера, утверждают источники «Интерфакса».
В пятницу правительство России сообщало о снятии ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в порты по трубопроводу. Ограничения снимаются в случае, если производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизтоплива.
Вице-премьер Александр Новак отмечал, что ограничение экспорта российского топлива позволило насытить внутренний рынок, цены снизились уже в 81 регионе.