«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.11 комментариев
В Курской области уничтожили украинский дрон
Украинская сторона попыталась провести террористическую атаку в Курской области в пятницу, сообщило Министерство обороны России.
Украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку около 19.00 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале. Дежурные средства ПВО уничтожили дрон в небе над Курской областью.
В четверг украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью.