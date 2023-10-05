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    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    31 комментарий
    5 октября 2023, 11:15

    Путин поручил изучить регулирование цен на мазут для отопления

    Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность регулирования цены на мазут для отопления

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти рассмотрят вопрос о возможности регулирования цен на поставляемый для отопительного сезона мазут, следует из перечня поручений российского лидера Владимира Путина.

    Как указано на сайте Кремля, президент поручил правительству рассмотреть вопрос софинансирования из средств федерального бюджета касательно расходов Мурманской области и арктических регионов в ходе подготовки отопительного сезона.

    В частности, Путин предложил рассмотреть вопрос о компенсации связанными с ростом цен на мазут расходов для северных регионов.

    Кроме того, глава государства поручил кабмину проработать и представить предложения касательно выделения в период с 2023 по 2026 годы допсредств на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы и рыбной продукции.

    «Исходя из необходимости включения в перечень субсидируемой продукции лососевых видов рыб», – отмечено в поручении.

    Тем временем в социальные учреждения и жилые дома Москвы уже началась подача тепла.

    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

    Коментарии (12)
    4 октября 2023, 16:45
    Путин рассказал о друзьях России в Европе

    Путин: У России много друзей в Европе

    Путин рассказал о друзьях России в Европе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе у России много друзей, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых, заявил президент России Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

    «Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

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    5 октября 2023, 10:55
    Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

    Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

    Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

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    4 октября 2023, 17:25
    Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    «Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице», – заявил Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

    Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого», отметив, что «это не профессия, это миссия, мы все это понимаем».

    «Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России.

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    2 октября 2023, 14:25
    Песков: Указ Путина поможет украинцам переехать в Россию

    Песков: Указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Указ президента России Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в Россию без виз, поможет желающим переехать в РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Многие украинские граждане, рассказал Песков, приезжают в Россию и многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. По его словам, такие меры, как указ российского лидера, способствуют переселению в Россию людей, которые этого хотят, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «такой режим имел место и раньше».

    На прошлой неделе Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

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    3 октября 2023, 15:44
    Анонсировано выступление Путина на Валдайском форуме

    Песков: Путин выступит на Валдайском форуме 5 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» 5 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, выступление Путина состоится послезавтра 5 октября на Валдайском форуме, передает ТАСС.

    Также Песков сообщил, что во вторник 3 октября глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, о вопросах на повестке дня сообщат позднее. Кроме того, во вторник у Путина может состояться международный телефонный разговор с главой Абхазии.

    На сайте клуба «Валдай» говорится, что XX ежегодное заседание пройдет со 2 по 5 октября в Сочи, тема – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

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    4 октября 2023, 10:48
    Анонсировано посещение Путиным мероприятия по случаю 20-летия базы России в Канте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в городе Кант в Киргизии, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

    По его словам, на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, запланировано участие глав государств, передает РИА «Новости».

    Азымбакиев отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Путиным, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы многосторонней повестки, а также вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

    Ранее в Киргизии ответили на вопрос о военной базе США.

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    4 октября 2023, 22:29
    Путин и Бжания обсудили центр «Сириус»

    Путин поинтересовался мнением Бжании об образовательном центре «Сириус»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией и обсудил с ним центр «Сириус», где обучаются дети из Абхазии.

    «Аслан Георгиевич, знаю, что у вас в «Сириусе» ваши дети учатся тоже», – сказал Путин на встрече. Бжания ответил: «Да, обучаются наши дети здесь». Президент России отметил, что «возможности здесь большие». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере и, в частности, в сфере поддержки талантливых детей, сообщается на сайте Кремля.

    Бжания рассказал, что «уже в третий раз» посетил «Сириус». «Мне как-то организовывали экскурсию и до этого, сейчас это свежо в памяти», – сказал президент Абхазии, отметив, что и сам «из семьи советских педагогов».

    «То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности – это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат», – заявил он. Бжания подчеркнул, что рад созданию рядом с Абхазией центра «Сириус» (находится в Краснодарском крае, который граничит с Абхазией).

    Путин также поздравил Абхазию с праздниками, которые страна недавно отмечала, – Днем признания и Днем победы и независимости. Он отметил рост товарооборота между Россией и Абхазией, работу совместных предприятий и сотрудничество «по очень разным направлениям». Также Путин указал, что «развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии».

    Бжания отметил, что «отношениям придан дополнительный импульс», идет «процесс гармонизации», который «сближает позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства». Кроме того, «недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощенной форме». Бжания подчеркнул желание Абхазии «участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной», и поблагодарил Россию за эту работу.

    Напомним, Путин встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах.

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    3 октября 2023, 17:37
    Кремль: Путин пока не собирается в Северную Корею

    Представитель Кремля Песков: Путин пока не собирается в Северную Корею

    Tекст: Александра Юдина

    Сроки визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею будут согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, у главы государства есть приглашение, которое он принял с большой признательностью, однако пока не собирается в Северную Корею, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что сроки возможного визита будут согласовываться по дипломатическим каналам, допустив вероятность, что об этом пойдет речь в ходе октябрьского визита в Пхеньян главы МИД Сергея Лаврова.

    Напомним, 12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, на следующий день он провел переговоры с Путиным. Российский посол в Сеуле Андрей Кулик назвал безосновательными сообщения западных СМИ о военном сотрудничестве России и КНДР.

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    4 октября 2023, 15:44
    Кремль: Путин и премьер Бангладеш примут участие в церемонии на АЭС «Руппур»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по видеосвязи примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», сообщает пресс-служба Кремля.

    «5 октября президент России совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, в сообщении анонсировано выступление российского лидера на Валдайском форуме, о чем ранее также сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что проект строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком. По его словам, в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива.

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    5 октября 2023, 00:27
    Путин обещал расширять меры поддержки учителей

    Путин поздравил педагогов с Днем учителя и обещал расширять меры их поддержки

    Путин обещал расширять меры поддержки учителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В России будут расширять меры поддержки учителей, заявил глава Российского государства Владимир Путин, поздравив «всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя».

    Путин подчеркнул, что учитель – «это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия». Учителя «помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности», заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью и признательностью», – сказал он, отметив важность «таланта, профессионализма, неравнодушия» в профессии, которые позволяют «сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения».

    Путин подчеркнул, что для движения вперед «в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», в России создается «современная образовательная среда». Он указал, что учителя привлечены к обновлению учебников и образовательных программ.

    Президент сообщил, что в России будут «активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания». «А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», – сказал он.

    Путин указал на усиление важности конкурсов профессионального мастерства. По его словам, «Год педагога и наставника – это еще один знак глубокого, искреннего уважения» к работе учителей.

    Глава государства пожелал им «здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов». «Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны», – заявил он.

    Напомним, Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 13:55
    Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

    «Прошу вас сохранять внимание к теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и ребят, которые находятся на передовой, поэтому, пожалуйста, сохраняйте внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят», – передает ТАСС слова Путина.

    «Обязательно», – заверил глава республики.

    Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции.

    На прошлой неделе Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека.

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    2 октября 2023, 14:29
    Путин поручил разобраться с нехваткой мест в детсадах Северной Осетии

    Путин поручил главе Северной Осетии Меняйло разобраться с переуплотненностью детсадов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил главе Республики Северная Осетия – Алания Сергею Меняйло разобраться с проблемой нехватки мест в детских садах. Речь об этом зашла во время рабочей встречи.

    «Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока», – передает ТАСС слова главы государства.

    Говоря о различных болевых точках региона, президент также поинтересовался проблемой оползней в Моздокском районе. Кроме того, он обсудил с Меняйло тему развития туризма в Северной Осетии.

    Глава региона проинформировал о реализации инвестпроекта строительства курорта Мамисон. «Хороший объект должен получиться», – заметил президент. «Там идет трассировка, строительство верхней станции и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024–2025 годов уже первый этап будет готов», – сообщил Меняйло. «Супер», – похвалил Путин.

    Также в ходе этой встречи Путин заявил, что считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. Глава государства потребовал от руководителя республики постоянно держать эту тему на личном контроле.

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