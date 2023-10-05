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Путин поручил изучить регулирование цен на мазут для отопления
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность регулирования цены на мазут для отопления
Российские власти рассмотрят вопрос о возможности регулирования цен на поставляемый для отопительного сезона мазут, следует из перечня поручений российского лидера Владимира Путина.
Как указано на сайте Кремля, президент поручил правительству рассмотреть вопрос софинансирования из средств федерального бюджета касательно расходов Мурманской области и арктических регионов в ходе подготовки отопительного сезона.
В частности, Путин предложил рассмотреть вопрос о компенсации связанными с ростом цен на мазут расходов для северных регионов.
Кроме того, глава государства поручил кабмину проработать и представить предложения касательно выделения в период с 2023 по 2026 годы допсредств на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы и рыбной продукции.
«Исходя из необходимости включения в перечень субсидируемой продукции лососевых видов рыб», – отмечено в поручении.
Тем временем в социальные учреждения и жилые дома Москвы уже началась подача тепла.