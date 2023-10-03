В соцучреждениях и жилых домах Москвы начали включать отопление

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о пуске тепла в соцучреждения и жилые дома

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале структуры указано, что в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха и предстоящим похолоданием во вторник начался перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, отопление подается поэтапно – во всех городских объектах оно будет включено в течение пяти дней, однако в первую очередь тепло подается в соцучреждения, включая школы, детские сады, больницы и поликлиники.

При этом он рассказал, что параллельно включается отопление в жилых домах и офисных зданиях. Позднее запланирована подача тепла на торговые предприятия и в промышленные здания.

По словам заммэра, системы и тепловые сети полностью подготовлены к новому отопительному сезону.

«К осенне-зимнему периоду проверили более 74 тыс. объектов, из которых свыше 34 тыс. являются многоквартирными домами, были выявлены ненадежные участки и произведен их ремонт», – заверил Бирюков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что с первого октября в столичном регионе ожидается осеннее похолодание, однако довольно плавное, температура превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

