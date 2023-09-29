С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Метеоролог назвал особенности погоды наступающего октября
Метеоролог Тишковец: В октябре в Москве прогнозируется небольшой дефицит осадков
С первого октября в столичном регионе ожидается осеннее похолодание, однако довольно плавное, температура превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, рассказывая о погоде в октябре этого года.
«Октябрь будет теплым, на 2,5–3 градуса теплее климатической нормы. Что касается количества осадков, то оно будет близким к норме, но с небольшим дефицитом, недобор ожидается где-то процентов 10», – говорит Тишковец.
В субботу, по его словам, москвичи могут довольствоваться последним днем бабьего лета – температура воздуха достигнет 20–22 градуса.
«Осень у нас вернется уже в это воскресенье. Днем температура будет держаться около 15–17 градусов, а также польют дожди. Всю предстоящую неделю в Москве будет около 15 градусов, а в Подмосковье 12–18 градусов тепла. Также ожидаются осадки в виде дождя. Осень вернется, но какого-то резкого обрушения холодов не ожидается», – делится синоптик.
Он также подчеркнул, что в ближайшее время в столичном регионе не ожидается заморозков и осадков в виде снега.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что на предстоящих выходных в Москве ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха достигнет 23–25 градусов тепла, что на 8–9 градусов выше климатической нормы.