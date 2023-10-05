В Госдуме назвали методы повышения престижа профессии учителя

Депутат Госдумы Тутова: Учитель для российского школьника стал главным проводником государственных приоритетов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Год педагога и наставника – важный повод для чествования педагогов, чтобы общество еще раз обратило внимание на смыслы и ценностные ориентиры, которые несет учитель и наставник. Это еще и напоминание об ответственности педагогов: им предстоит изменить мир и нашу страну через своих учеников, формируя стабильность и будущее России», – рассказала Лариса Тутова, замглавы комитета Госдумы по образованию и науке.

«Как сказал один из классиков: «Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя». Российские учителя сегодня работают в уникальное время, когда происходит полная трансформация педагогической профессии, когда учитель в условиях стремительно развивающегося мира становится больше, чем просто человеком, передающим какую-то информацию. Они стали для детей главными проводниками наших государственных приоритетов. Неслучайно забота о детях признана приоритетом госполитики РФ», – напомнила собеседница.

«Стоит отметить и то, что президент Владимир Путин на федеральном уровне ввел дополнительные меры поддержки классных руководителей. Для них это стало важным подспорьем и подтверждением значимости их работы для государства и общества. С нынешнего учебного года в школах появились советники по воспитанию, которые разрабатывают стратегии воспитательной работы, выявляют таланты, ведут профилактику вредных привычек, участвуют в развитии системы ученического самоуправления и вовлекают школьников в социально значимые проекты. Все это поможет комплексно подходить к вопросам всестороннего развития школьников и развитию их потенциала», – подчеркнула депутат.

«Сегодня российские педагоги работают в высокотехнологической и инновационной среде, где их наработки и компетенции оценены по достоинству. Повышен престиж профессии, учителям выделяются дополнительные средства. Эти механизмы мотивируют учителей развиваться в своей профессиональной сфере, приобретать дополнительные знания и разрабатывать новые методики образования», – добавила парламентарий.

Во вторник в московском Гостином дворе начал работу третий Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), который продлится до субботы. В мероприятии принимают участие педагоги из всех 89 регионов России и учителя коррекционных классов.



Президент России Владимир Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», поздравил педагогов с Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

«Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником», – подчеркнул президент.

«Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», – отмечал ранее Путин.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что масштабные преобразования российской системы образования затрагивают все уровни: школы, учреждения среднего профессионального образования, университеты. По словам сенатора, системе образования вернули все то, что было отнято в 1990-е годы «всякими либеральными деятелями».

Стоит отметить, что теперь в школах еженедельно проводятся «Разговоры о важном», неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России. 2023 год по предложению учителей объявлен президентом Годом педагога и наставника.

В нынешнем году 1250 учителей (в сравнении с предыдущими годами их число увеличилось) получили премии в размере 200 тыс. рублей каждая. С этого года денежное поощрение выплачивается победителям конкурсов профмастерства. Победитель профессионального конкурса «Учитель года России» получит 1 млн рублей, а призеры – по 500 тыс. рублей. Победители других конкурсов – по 200 тыс. рублей каждый.