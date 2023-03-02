Путин назвал счастливое детство в суверенной стране главной целью властей России

В Бундестаге призвали отменить немецкие санкции против детских программ на русском языке

В Бундестаге призвали отменить санкции Германии против детских программ на русском языке

С критикой правительства ФРГ и требованием обосновать санкции в отношении российских детских каналов и каналов, связанных с культурой, выступил депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Самые популярные ТВ-каналы с мультфильмами и познавательными передачами были изъяты из сетки вещания ФРГ по решению властей страны и Евросоюза, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В VADAR обратили внимание на невозможность вещания детских и культурных российских телеканалов в Германии и в странах Евросоюза из-за введенных против России санкций.

«Информационное пространство становится объектом цензуры и дискриминации по отношению к русскоговорящим согражданам. Под запретом оказались даже детские телеканалы, транслирующие исключительно контент для несовершеннолетних, без новостных и политических передач», – рассказал депутат Бундестага, уполномоченный по правам российских немцев и русскоговорящих сограждан фракции АДГ, соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Евгений Шмидт, сообщает ТАСС.

Правительство Германии и исследовательская служба Бундестага обязаны рассмотреть правила регулирования русскоязычного вещания на территории Германии и юрисдикцию вопроса в Евросоюзе.

«Дети и потребители культурного контента не должны быть жертвой санкционной политики. Отсутствие детских телеканалов и других каналов без политического контента в сетке вещания является ущемлением прав русскоговорящих сограждан. Брать на себя «цензурные» функций относительно детских каналов на русском языке, на наш взгляд, это факт дискриминации по национальному и языковому признаку. Это ущемление прав детей и определенной категории граждан на изучение своей культуры и совершенствования знания родного языка. Такие действия противоречат основным положениям прав человека», – считает Шмидт.

Шмидт подчеркивает, что некоторые санкции против России были приняты в спешке и не являются до конца продуманными. Как следствие – под санкции попали дети. При этом Конвенция о детях во время военных конфликтов требует защиты и гарантии соблюдения прав несовершеннолетних.

«Основу эфира для детей составляют познавательные и развлекательные программы, состоящие из материала без насилия. Я категорически против того, что под санкции попадают важные образовательные сериалы, например, обучающий правилам дорожного движения «Семья Светофоровых», «Ampel Familie» и многие другие. Совместно с VADAR выражаю надежду, что дети не станут жертвами непродуманных решений европейских политиков, и популярные телеканалы, такие как «Karusel-tv.ru», «Solntse», «CTCkids», «Mult.tlum.ru», «TV.Kultura.ru» в ближайшее время будут снова в сетке телевещания Германии», – пояснил правозащитник.