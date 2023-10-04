Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Tекст: Вера Басилая

«Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице», – заявил Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого», отметив, что «это не профессия, это миссия, мы все это понимаем».

«Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним», – подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России.