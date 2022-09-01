Сенатор: Путин задал формат «Разговора о важном» со школьниками

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Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

Газпром подсчитывает колоссальные доходы ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
Газпром снова шокировал российский рынок. Два месяца назад он всех удивил отказом платить рекордные дивиденды, а теперь – наоборот – неожиданным решением их выплатить. Почему государство как основной акционер газовой компании сначала отказалось от денег, а теперь решило получить то, что причитается? Кто и сколько получит от Газпрома?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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От дронного террора Крым защитят по сирийской схеме

Против низколетящих малых целей, таких как дроны, работают комплексы «Панцирь» Министерство обороны РФ/ТАСС
Россия перестроит работу ПВО в Крыму. Сейчас для полуострова основную угрозу представляют не столько самолеты и ракеты, сколько небольшие беспилотники. Какие средства есть у Москвы для борьбы с малыми БПЛА и насколько полезен против «дронного терроризма» окажется сирийский опыт?  Подробности...
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Херсонские школы избавляются от украинских страхов

Школы Херсонской области стали приоритетными целями для ВСУ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
1 сентября начнется учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. Как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, наблюдал спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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В мире просыпаются региональные конфликты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже при сохранении в ближайшие годы достаточно интенсивного конфликта России и Запада, другие региональные конфликты никуда не денутся. Подробности...

Украине нужны две новых «де»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цели и задачи российской СВО должны измениться. К денацификации и демилитаризации украинской территории необходимо добавить ее денуклеаризацию и делегитимацию действующего там режима. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Экономический хаос возник при Горбачеве

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
За время правления Горбачева рубль обесценился в 20 раз. Кстати, куда делся золотой запас СССР, никто не знает, в феврале 1992-го золотой запас новой буржуазной России был около нуля. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

Как нам проводить Горбачева

Обсуждение: 12 комментариев
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сенатор: Путин задал формат «Разговора о важном» со школьниками

    		    1 сентября 2022, 22:30
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Путин задает тренд общения с молодежью для всех топ-чиновников. В формате открытого урока, который он провел в Калининграде, должны теперь проходить регулярные дискуссии в российских школах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В четверг президент встретился в неформальной обстановке с молодыми участниками открытого урока «Разговор о важном».

    «Президент продолжает лично общаться с молодежью. С политической точки зрения тоже важно, что глава государства уделяет этому общению такое внимание, поскольку молодежь – это будущее нашей страны. В выступлениях Путина один из главных тезисов следующий –  молодежь способна построить современную, динамично развивающуюся Россию. При этом молодежь опирается на серьезные традиции, то есть обеспечивает преемственность», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. 

    «На встречах, подобным тем, что прошла в Калининграде, президент не только выражает поддержку новому движению школьников, но и личным примером дает установку всем уровням власти – надо выстраивать коммуникацию с молодежью. Чиновники не просто на словах должны приветствовать принципы нового молодежного движения, но и сами регулярно контактировать с молодежью», – добавил сенатор.

    Что касается конкретного формата «Разговора о важном», то именно так должны проходить встречи-дискуссии еженедельно во всех российских школах, убежден собеседник.

    Ключевой в речи Путина стала также его оценка задачи государства быть коллективным наставником и направлять энергию молодежи, считает Долгов. «Принципы нового движения – это добровольность и развитие с опорой на лучшие педагогические практики. Приоритеты движения сформулирует сама молодежь, но при поддержке наставников и государства – такой сплав должен обеспечить успех», – заявил сенатор, добавив, что и сам готов стать наставником в одном из подобных молодежных проектов. 

    «Президент также надеется, что новое движение не ограничится мегаполисами, что ее отделения откроются в малых городах, в небольших населенных пунктах – по всей стране. В России на сегодня уже налажена система самореализации детей и молодежи. Создано огромное пространство возможностей, которое предоставляют не только конкурс «Большая перемена», но и «Пушкинская карта», образовательный центр «Сириус» и другие проекты платформы «Россия – страна возможностей», – перечислил Долгов.

    «Многие парни и девушки уже получили шанс для самореализации именно благодаря участию в этих конкурсах. Система самореализации продолжает формироваться. Новое движение, которое создается сейчас на наших глазах, – еще один важный элемент в этой системе», – подытожил сенатор.

    В четверг президент Владимир Путин провел в Калининграде первое очное заседание наблюдательного совета нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Также с его участием состоялся открытый урок «Разговоры о важном» с участием школьниками из России, Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Украины.


    Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
    		    1 сентября 2022, 17:24
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

    «Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.

    Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.

    Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

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    Коментарии (5)
    Путин прибыл в Калининград
    		    1 сентября 2022, 15:12
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

    «Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.

    Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

    Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

    Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.

    Коментарии (5)
    Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
    		    1 сентября 2022, 16:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

    «У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.

    Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент. 

    Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.

    Коментарии (6)
    Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом

    1 сентября 2022, 17:45

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке.

    «Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха.

    Коментарии (7)
    Путин простился с Горбачевым
    		    1 сентября 2022, 13:16
    Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля пояснил, что график президента не позволяет ему принять участие в общей церемонии прощания, планирующейся на 3 сентября.

    «Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – подвел итог Песков.

    Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

    Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября. 

    Коментарии (12)
    Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе

    1 сентября 2022, 17:04

    Текст: Вера Басилая

    Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.

    По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.

    Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.

    Коментарии (4)
    Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане

    1 сентября 2022, 15:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.

    Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

    Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.

    Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.

    Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.

    Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.

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    Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
    		    1 сентября 2022, 21:41
    Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.

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    Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

    1 сентября 2022, 10:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества.

    «Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана – счастья и благополучия.

    Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с 65-летием и обсудил ключевые вопросы двустороннего взаимодействия.

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    Путин согласился с идеей создания всероссийского детского центра в Калининградской области

    1 сентября 2022, 17:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поддержал предложение школьника из Калининграда Даниила Евдокимова о создании в городе всероссийского детского центра, похожего на «Артек».

    «Идея хорошая, сразу скажу <...> Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орленку», конечно, это очень востребовано в таком регионе, как Калининград», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он отметил, что первоначально нужно завершить строительство культурно-образовательного центра, где можно будет проводить мероприятия. Такие мероприятия, как фестиваль «Шум», упомянутый школьником, носят разовый характер.

    «Калининградская область – это регион с мягким климатом, благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная и география должна расширяться: «Океан» – на Дальнем Востоке, «Артек» и «Орленок» – это на Черном море и здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано», – сказал Путин.

    Он пообещал подумать над реализацией проекта, и сказал, что поручит правительству проработать вопрос.

    «К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть, если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы. Мы обязательно подумаем над этим. Идея хорошая, и место хорошее для этого», – подвел итог президент.

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    Путин отметил рост интереса к обучению на русском языке в Таджикистане

    1 сентября 2022, 16:22

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.

    «Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения», – сказал Путин на церемонии открытия в этой стране пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке, передает ТАСС.

    Также Путин рассказал о состоявшейся в среду вечером встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер упомянул об этом мероприятии, открывая по видеосвязи вместе с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном пять русскоязычных школ в республике.

    «Уважаемый Эмомали Шарипович, хочу проинформировать вас о том, что вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний проинформировал меня о том, что Москва решила вопрос, который вы ставили, о предоставлении в центре столицы России здания, которое вы выбрали, для организации там культурного центра», – обратился Путин к Рахмону.

     Ранее Рахмон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку строительства русскоязычных школ в Таджикистане.

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    Путин спел гимн России вместе со школьниками
    		    1 сентября 2022, 20:50
    Фото: FAROOQ KHAN/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по окончании открытого урока «Разговор о важном» пообщался в неформальной обстановке с его участниками, вместе с ребятами он спел гимн России и раздал несколько десятков автографов.

    Школьники обступили главу государства и вместе хором спели несколько куплетов из российского гимна. Путин пел вместе с детьми, затем воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам, сообщает ТАСС.

      

    Дети рассказывали главе государства, чем живут за пределами школы. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что занимается игрой на контрабасе. 

    Беседа переросла в импровизированную автограф-сессию. Дети просили Путина оставить свой автограф не только себя на память, но и на память для своих родных и близких. Одна из участниц встречи рассказала, что она выходец из Луганской Народной Республики, из города Брянка.

    Ребята протягивали президенту руки для рукопожатия. Одна из участниц встречи предложила Путину молодежный вариант. «Знаете, все просят пожать вас руку, а я хочу попросить вас дать пять», – сказала она. Путин рассмеялся и хлопнул по поднятой вверх ладони девушки.

    Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.

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    Путин поручил Минтрансу направить свободные паромы из Черного моря в Калининград

    1 сентября 2022, 20:59

    Российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

    «Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском [в Калининградской области] и Усть-Лугой [в Ленинградской области], сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Черном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», – приводит ТАСС слова Алиханова на встрече с главой государства.

     

    «Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно», – прокомментировал президент предложение Алиханова.

    Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

    До этого Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград, до этого паромы ходили только до Балтийска.

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    Путин: Нужно привлекать профессионалов для формирования у молодежи настоящих ценностей

    1 сентября 2022, 19:56

    Текст: Вера Басилая

    Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.

    «Это должны быть люди, увлеченные своим делом, способные повести за собой и стать для детей интереснее, чем огромный поток информации современного мира. Нужны те, кто сумеет помочь [детям] разобраться в этих информационных потоках, отсечь все ложное, показное, и наоборот, должным образом, красиво и талантливо преподнести настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, ценности самореализации и развития, деятельного участия в жизни всего общества, всей страны», – цитирует ТАСС Путина.

    По словам президента, в новое движение важно привлечь тех людей, «которые могут стать для детей и подростков настоящими старшими товарищами, проводниками во взрослый мир». Путин отметил, что в ближайшее время потребуется в этой связи значительное количество профессионалов и увеличение числа людей, которые работают по этому направлению.

    В движение, продолжил он, «должны приходить люди, которые горят желанием работать с детьми, заниматься их развитием и воспитанием, понимают значимость этой работы и отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит».

    Без такой работы, без заботы о базовых жизненных установках молодежи, по мнению Путина, трудно обеспечить преемственность развития России. «Передавать детям только знания недостаточно, не менее важно научить их, как ими пользоваться, во имя чего жить и трудиться», – резюмировал российский лидер.

    Ранее Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи.

    Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.

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    Путин: Новое движение детей и молодежи России должно быть добровольным

    1 сентября 2022, 19:42

    Текст: Кристина Цыцура

    Новое российское движение детей и молодежи не должно стать привилегией для жителей городов, в нем не должно быть «обязаловки», заявил президент России Владимир Путин.

    «Новое движение должно все-таки присутствовать везде, где растут дети - в небольших поселках, на селе и в самых отдаленных наших территориях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, ключевым принципом движения должно стать добровольное участие. Президент заявил, что дети должны присоединяться к движению, потому что им там интересно, а не потому, что кто-то предложил.

    Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.

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