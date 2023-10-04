Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
Минобороны: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
Самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, сообщило Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинский десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Кроме того, дежурные средства ПВО минувшей ночью пресекли попытки киевского режима совершить теракты на российской территории. Над Белгородской, Брянской и Курской областями, как сообщает МО РФ, был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа.
Накануне российские ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.