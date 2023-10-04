Российская ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник

Над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник

Tекст: Антон Антонов

Кроме того, украинские войска попытались проникнуть на территорию Крыма – десантная группа ВСУ двигалась на быстроходном военном катере и трех гидроциклах в направлении мыса Тарханкут. Попытка ВСУ проникнуть в Крым оказалась пресечена самолетами ВКС, сообщило Минобороны в Telegram.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «между 1.00 и 2.00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом». По предварительной информации, сбито «порядка 19 объектов».

«Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля», – сообщил он.

Напомним, накануне российские силы противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.