Минобороны: ПВО сбила украинскую ракету у побережья Крыма

Tекст: Валерия Городецкая

«3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ракета была обнаружена и сбита над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крыма.

Ранее во вторник ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородской областью.