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    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    15 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    12 комментариев
    3 октября 2023, 21:24

    ПВО сбила украинскую ракету у побережья Крыма

    Минобороны: ПВО сбила украинскую ракету у побережья Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма, сообщило Министерство обороны России.

    «3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

    Ракета была обнаружена и сбита над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крыма.

    Ранее во вторник ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородской областью.

    3 октября 2023, 11:19
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 11:24
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

    Tекст: Ольга Никитина

    Моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье» заочно предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в 2014 году он после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину, об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

    Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

    Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

    В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».

    Коментарии (24)
    2 октября 2023, 21:57
    СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС

    Bloomberg: Киеву будет сложнее получать новую помощь из-за изменения настроений в США

    СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС
    @ REUTERS/Bonnie Cash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании правительства США назвали ударом для президента Джо Байдена и европейских союзников.

    Решение Конгресса исключить пакет помощи Украине в размере 6 млрд долларов из соглашения о финансировании правительства до середины ноября стало ударом для Байдена и вызвало беспокойство в рядах европейских союзников, пишет Bloomberg, передает ИноTV.

    Ситуация с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро, сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Кроме того, один из лидеров Евросоюза заявил о возможном усложнении ситуации по мере приближения выборов в США.

    Издание отмечает, что Киеву будет сложнее получить новую помощь из-за изменения настроений в Штатах – внутриполитическое внимание все больше смещается на вопросы безопасности границ.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине.

    Коментарии (28)
    3 октября 2023, 15:51
    Молдавия назвала условия покупки газа у Газпрома

    Министр энергетики: Молдавия готова закупать газ у Газпрома, но по выгодной цене

    Молдавия назвала условия покупки газа у Газпрома
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавия выражает готовность закупать газ у Газпрома, но по выгодной цене и без политических условий для Кишинева, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Как сказал Парликов в интервью молдавскому изданию «Ньюсмейкер», в Молдавии не отказались полностью от идеи закупать газ у Газпрома для Правобережья, но за хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать российское голубое топливо, сославшись на то, что у страны появились «европейские источники».

    Напомним, российская сторона оценивает долг за газ со стороны Молдавии в 709 млн долларов. При этом власти Молдавии согласились выплатить лишь 8,6 млн долларов.

    Коментарии (49)
    3 октября 2023, 16:38
    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине

    Минобороны: Российские военные уничтожили выпускающие твердое ракетное топливо цеха у Павлограда

    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что около города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

    Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, речь идет о Павлоградском химическом заводе.

    Кроме того, российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники украинской армии. «В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», – сообщает Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ВСУ около Работина. Также ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

    Коментарии (16)
    3 октября 2023, 17:20
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    По его словам, армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс», передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Aysor.am. Керобян добавил, что российская сторона осуществляет серьезную проверку качества коньяка.

    Ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

    Коментарии (68)
    3 октября 2023, 09:04
    В Венгрии объяснили, почему остальной мир не разделяет позицию ЕС по Украине

    МИД Венгрии: Мир за пределами Европы не понимает и не разделяет ее позиции по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир за пределами Европы очень ждет окончания конфликта на Украине, поскольку эти государства не понимают европейских двойных стандартов и не поддерживают разжигание конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», – сказал Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. Так, по его словам, другие страны не понимают, как Евросоюз, «глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством», призывает к миру, выступает за переговоры и прекращение огня, если конфликт имеет место за пределами Европы. А когда боевые действия развернулись в Европе, ЕС «разжигает конфликт и поставляет оружие». Кроме того, Брюссель «немедленно клеймит» любого, кто говорит о мире, передает РИА «Новости» главы венгерского внешнеполитического ведомства.

    В мире, по его словам, задаются вопросом о том, зачем Европа сделала конфликт глобальным. Там не понимают, почему расплачиваться за ситуацию на Украине должны жители Азии, Латинской Америки и Африки, где стремительно растет инфляция, цены на энергию становятся высокими, наблюдается нестабильность продовольственного снабжения, подчеркнул Сийярто.

    К позиции Венгрии за пределами Европы относятся «с большим уважением», отметил министр.

    Накануне Сийярто решил не ехать на заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза в Киеве, несмотря на то, что подобное мероприятие впервые в истории состоялось за пределами содружества.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 05:44
    Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил японский рынок

    Reuters: Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил рынок Японии

    Tекст: Антон Никитин

    Введенный правительством Японии запрет на продажу подержанных автомобилей в Россию обвалил цены на японском рынке, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса, сообщает Reuters.

    Остановив экспорт в Россию всех автомобилей, кроме малолитражных, правительство Японии отрезало прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и небольших портов, передает ПРАЙМ.

    Несколько десятилетий Япония была ведущим экспортером подержанных транспортных средств, поскольку по внутренним правилам купить новый автомобиль в Японии выгоднее, чем обслуживать машину с пробегом. Традиционным рынком сбыта была России, покупавшая более четверти японского экспорта.

    За январь-август 2023-го в Россию успели ввезти более 150 тыс. японских автомобилей с пробегом. Средняя цена ввозимой японской машины достигала 8 тыс. долларов. Суммарная стоимость импорта при сохранении тренда могла бы приблизиться к 2 млрд долларов. По данным российского Автостата, за тот же период в России было продано 607 тыс. новых автомобилей преимущественно российских и китайских марок.

    С введением запрета предложение на внутреннем рынке Японии значительно выросло, и цены поползли вниз, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса. Фирмы, которые успели переключиться на другие регионы для поставок (Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия и юг Африки), без России лишились от 50 до 20% оборота.

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. В начале августа Япония расширила ограничения на поставки автомобилей в Россию.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 10:19
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Автокомпания «Кама» сообщила о получении 36 тыс. предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», к производству которого планируется приступить в середине 2025 года.

    Как сообщили РИА «Новости» в компании, бронирование электрокаров из первой партии завершено.

    В компании отметили, что предварительное бронирование также давало уникальный ключ, открывающий доступ в личный кабинет пользователя.

    Электромобиль, как сообщает «Кама», сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода составит 500 километров в зависимости от модели. Габариты у авто будут компактными, уровень комфорта будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном работало итальянское дизайн-бюро.

    Электрокары «Атом» будут производиться на заводе «Москвич».

    Коментарии (35)
    3 октября 2023, 10:35
    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»

    Роскосмос: Станция «Луна-25» могла разбиться из-за блока угловых скоростей

    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»
    @ Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наиболее вероятной причиной аварии станции «Луна-25» может быть ошибка в расчетах блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

    Так, БИУС-Л не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы», передает РИА «Новости».

    Как следствие, оказалось невозможным при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, из-за чего ее отключение произошло по временной установке.

    Как отметили в госкорпорации, в данный момент завершается работа межведомственной комиссии по выяснению причин ЧП.

    А именно, выработаны рекомендации для исключения повторения подобных происшествий. К таким рекомендациям относится комплекс дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    Коментарии (32)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 15:07
    В Кремле раскритиковали присоединение Армении к Римскому статуту

    В Кремле назвали присоединение Армении к Римскому статуту некорректным шагом

    В Кремле раскритиковали присоединение Армении к Римскому статуту
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является некорректным шагом с точки зрения отношений между Россией и Арменией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «По-прежнему считаем, что это – некорректное решение», – приводит его слова ТАСС. По словам Пескова, российской стороне не хотелось бы, чтобы президенту Владимиру Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению.

    Армения, как отметил представитель Кремля, является дружественным России государством и партнером нашей страны. Россиян многое объединяет с братским армянским народом, сказал он. Вместе с тем у российской стороны появляются дополнительные вопросы к действующему руководству Армении, указал Песков, добавив, что данные вопросы заранее были переданы армянской стороне.

    Напомним, парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    Коментарии (88)
    3 октября 2023, 12:52
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Как объявил спикер парламента Ален Симонян, за ратификацию документа выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против. «Решение принято», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    МИД РФ предупреждал, что такое решение обернется негативными последствиями для отношений между Россией и Арменией.

    Коментарии (33)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 22:52
    В США заявили о серии мощных ударов по Украине со стороны Запада

    Журналист Коллинсон: Ограничение помощи со стороны США и победа партии Фицо в Словакии стали мощными ударами по Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Украина на выходных получила серию мощных ударов от западных союзников в виде исключения помощи Киеву из законопроекта о временном финансировании правительства США и победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо, написал в колонке на сайте телеканала CNN журналист Стивен Коллинсон.

    Как отмечается в публикации, удары по Украине со стороны США и Словакии стали дополнением к спору Киева с Варшавой насчет экспорта зерновых, в ходе которого Польша пригрозила остановить поставки оружия. По мнению автора статьи, каждое из этих событий увеличивает опасность для Украины, так как передаваемые Киеву вооружения все больше становятся объектом ожесточенной политической борьбы на выборах в западных странах, передает ТАСС.

    По мнению Коллинсона, каждый знак ослабления решимости Запада помогать Украине является стимулом для России продолжать конфликт на истощение «в надежде на то, что западная публика устанет от борьбы, а также на то, что лидеры вроде [45-го президента США] Дональда Трампа могут прийти к власти и оставить Киев без помощи».

    Как считает автор статьи, хотя пока помощь Украине продолжается, «изменения политического ландшафта могут быть предвестием серьезных сложностей для Киева в долгосрочной перспективе».

    Накануне в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (6)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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