Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.2 комментария
ПВО сбила украинскую ракету у побережья Крыма
Минобороны: ПВО сбила украинскую ракету у побережья Крыма
Российские силы противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма, сообщило Министерство обороны России.
«3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ракета была обнаружена и сбита над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крыма.
Ранее во вторник ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородской областью.