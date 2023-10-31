Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
В ЛНР рассказали, как СБУ занялась «отказниками»
Марочко: Украинские спецслужбы занялись «отказниками» на Купянском направлении
Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, «разъяснительные беседы» проходят с применением силы, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины «КОРД», передает РИА «Новости». Марочко добавил, что причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной мехбригады ВСУ выполнять приказы командования.
Эксперт отметил, что из-за отказа выполнять приказы командования были сорваны несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении войск. Он уточнил, что сотрудники спецслужб проводят «жесткие разъяснительные беседы» с украинскими военнослужащими с применением силы и оружия.
Ранее сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная украинские военные принесли с собой помимо ящиков с боеприпасами три иностранных пулемета – производства США, Бельгии и Германии.
Напомним, ранее в октябре двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ под Артемовском сдались бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в Донбассе.