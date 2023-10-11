В плен под Артемовском сдались двое десантников 77-й бригады ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», на артемовском направлении солдаты ВСУ заблудились и пришли на позиции ВС России, где в итоге и сдались.

Как рассказал сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук, проводник не пошел, сам он знал дорогу только до половины.

«Нам сказали: «идите туда, там повернете», там что-то должно было быть. Блиндаж или что-то», – сказал он.

Его сослуживец Александр Геращенко пояснил, что украинское командование не ориентируется на местности, бойцов отправляют занимать позиции, даже не проиводя разведку. В связи с этим некоторые украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы. По его словам, в их случае на позиции отказался идти проводник, а также гранатометчик.

Пленный пояснил, что киевских военных часто отправляют на позиции, с которых потом из-за обстрелов по две недели невозможно выйти для ротации. «Невозможно зайти, постоянно стреляют. Выходим (с позиций) по девять, 15 дней – не можем выйти», – пояснил украинский военнослужащий.

Ранее сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная украинские военные принесли с собой помимо ящиков с боеприпасами три иностранных пулемета – производства США, Бельгии и Германии.