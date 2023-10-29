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В ООН сообщили о разграблении складов с гуманитарной помощью в секторе Газа
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.
Как приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya, тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены, передает ТАСС. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.
В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения.
Ранее борт МЧС России прибыл в Египет с гуманитарной помощью для сектора Газа.