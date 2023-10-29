Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.0 комментариев
Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи перекрыли
Движение машин по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто, сообщили в инфоцентре.
Пассажиров и водителей, которые находятся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в Telegram-канале центра.
Движение было остановлено в 11.34 по мск. Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.