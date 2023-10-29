Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи перекрыли

В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

Tекст: Вера Басилая

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

