Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана
Столкновения на Западном берегу реки Иордан произошли в связи с действиями армии Израиля в секторе Газа
Израильские военные предпринимают попытки подавить волнения арабского населения, которые начались на Западном берегу реки Иордан после расширения операции Израиля в секторе Газа, сообщают СМИ.
Столкновения между израильскими военными и палестинцами начались в районе Наблуса и Эль-Биры, у пропускного пункта Хавара на шоссе в Рамаллу. Сообщается, что как минимум трое демонстрантов получили пулевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.
Израильские солдаты продолжают штурмовать Дженин, который считается форпостом «Бригад мучеников Аль-Аксы», военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС ранее призвало «народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации во всех местах и площадях» и «вступать в бои со всеми оккупантами», передает РИА «Новости».
Тем временем SANA со ссылкой на палестинские источники сообщает, что палестинцам удалось отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Утверждается, что израильские силы попали в засаду, потеряли несколько бронемашин и были вытеснены.
Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.