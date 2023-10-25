Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
На Купянском направлении за сутки отражено 15 атак ВСУ
Подразделения Западной группировки на Купянском направлении отразили 15 атак украинских штурмовиков за сутки, сообщило Министерство обороны России.
Отражены атаки подразделений 14-й, 32-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны у Тимковки, Синьковки (Харьковская область) и Надии (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ на этом направлении за сутки потеряли свыше 145 человек, две БМП и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система M777 и две САУ «Гвоздика».
У Волчанска и Огурцово (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 15-го полка нацгвардии и 67-й механизированной бригады у Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). У Торского в ДНР поражена живая сила и техника 63-й механизированной бригады ВСУ.
На этом направлении ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении Южная группировка отразила пять атак штурмовиков 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки в ДНР. У Красного, Андреевки, Клещеевки и Богдановки в ДНР поражены живая сила и техника ВСУ.
На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла свыше 500 человек, танк, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М119 и САУ «Гвоздика».
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР.
На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 160 человек, танк и три автомобиля.