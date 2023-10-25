МиГ-31 с «Кинжалами» приготовились к патрулированию Черного моря

ТАСС: МиГ-31 с «Кинжалами» готовы к патрулированию Черного моря

Tекст: Алексей Дегтярев

МиГ-31 с «Кинжалами» готовы к ведению патрулирования в воздухе над акваторией Черного моря, они ожидают приказа, сказал собеседник ТАСС.

По его словам, полеты оснащенных гиперзвуковым оружием самолетов планируется проводить в сопровождении истребителей Су-27.

Официального подтверждения этим данным нет.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».