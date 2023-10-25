Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.8 комментариев
МиГ-31 с «Кинжалами» приготовились к патрулированию Черного моря
ТАСС: МиГ-31 с «Кинжалами» готовы к патрулированию Черного моря
Российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» готовы вести патрулирование над Черным морем, сообщил близкий к Минобороны России источник.
МиГ-31 с «Кинжалами» готовы к ведению патрулирования в воздухе над акваторией Черного моря, они ожидают приказа, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, полеты оснащенных гиперзвуковым оружием самолетов планируется проводить в сопровождении истребителей Су-27.
Официального подтверждения этим данным нет.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».