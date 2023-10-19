«Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

Tекст: Андрей Резчиков

В среду президент России Владимир Путин сообщил о поручении Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31, которые оборудованы гиперзвуковой системой «Кинжал». Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять Махов».

Отвечая на вопрос, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение о патрулировании самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

Гиперзвуковая ракета повышенной дальности создавалась с целью преодолевать любые современные системы ПВО и противоракетной обороны. Кроме своей неуязвимости «Кинжал» обладает серьезным боевым потенциалом – боевая часть составляет 800 кг. Для сравнения – масса осколочно-фугасной части баллистических американских ракет ATACMS, недавно секретно переданных Киеву, составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг.

«Кинжал» неоднократно применялся в ходе спецоперации, впервые это произошло в марте прошлого года при уничтожении подземного склада ракет и авиационных боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Дальность поражения «Кинжалом» – до 2 тыс. км, учитывая боевой радиус действия самолета-носителя МиГ-31К (если нести «Кинжал» будет модернизированный бомбардировщик Ту-22М3, то до 3 тыс. км).

Скорость ракеты, по предварительным данным, составляет до 10–12 Махов (скорость звука составляет один Мах, от одного до пяти Махов – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук). Таким образом, это оружие обладает огромной кинетической энергией при поражении цели и предназначено в первую очередь для поражения особо защищенных, стационарных объектов в тылу противника. В мае этого года «Кинжал» уничтожил американскую систему ПВО Patriot в жилых кварталах Киева. Как писала пресса в США, Patriot безуспешно выпустил 32 ракеты для перехвата «Кинжала».

Напомним, сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году, но по скоростным и высотным характеристикам его называют уникальным до сих пор. Машина поднимается на высоту до 25 км и разгоняется до 3000 км/ч, далее ракета, достигнув точки сброса за считаные минуты, начинает автономное движение.

Примечательно, но США регулярно проводят разведывательные полеты своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над нейтральной частью Черного моря. Они временно были прерваны в марте этого года после серьезного инцидента с беспилотником MQ-9 в районе Крымского полуострова. Один из двух российских самолетов Су-27, поднятых на перехват MQ-9, повредил пропеллер американского беспилотника, что привело к фактической потере контроля над ним операторами, принявшими решение направить аппарат в воды Черного моря.

«Мы начнем патрулировать воздушное пространство в нейтральной зоне над Черным морем для того, чтобы реагировать на угрозы со стороны Украины. Это предупреждение. Потому что эффективность «Кинжала» уже доказана во всех применениях – ни одной ракеты не было сбито противником. Со стороны Украины нас атакуют надводные, а теперь и подводные дроны, авиация с крылатыми ракетами Storm Shadow», – сказал Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса. Как отмечает собеседник,

«Кинжал» «практически невозможно перехватить средствами ПВО, включая американские Patriot».

Ракета не только может лететь со скоростью гиперзвука на огромную дистанцию, но и обладает «приличной по мощи боевой частью». «Самолеты МиГ-31 могут долго находиться в воздухе и представляют большую угрозу и опасность для ВСУ в части расположения их огневых средств, даже глубоко замаскированных и находящихся под землей. С Черноморья можно простреливать всю Украину», – пояснил эксперт.

Спикер уверен – в первую очередь «Кинжалы» должны применяться по целям на юге и юго-востоке Украины, в районах Одессы, Николаева, части оккупированной Украиной Херсонской области и Днепропетровской области. «У МиГ-31 шикарная система обнаружения цели, это уникальная для своего класса машина по скоростным и прочим характеристикам. При необходимости в воздухе могут находиться и другие средства доставки оружия, включая сверхзвуковые тяжелые бомбардировщики Ту-22М3», – предположил эксперт.

Но прежде всего «Кинжалы», подчеркивает Дандыкин, могут применяться для нанесения ударов по украинским аэродромам, на которых базируется авиация с крылатыми ракетами, а также реактивным системам залпового огня HIMARS, которые также применяются для пуска ракет ATACMS. «Противник будет в постоянном состоянии нервного потрясения, а это неприятно», – добавил эксперт.

Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев пишет, что каждый запуск МиГ-31К отслеживается «всеми способами разведки НАТО – и технической, и агентурной», и в Киеве поднимается воздушная тревога.

«Теперь же это будет вечная воздушная тревога. То есть даже два МиГ в воздухе над Черным морем в постоянном патрулировании обрекают всю Украину на состояние ожидания удара в любой момент.

Ведь подлетное время может составить всего 5–10 минут», – считает Васильев. По его мнению, с учетом наиболее короткого времени реакции по южному направлению наибольшая угроза появляется для ПВО Одесского региона. «То есть это гостинец для Patriot, при обнаружении работы их РЛС будет моментальное поражение», – полагает Васильев.

«Не секрет, что ВСУ рвутся в Крым, расширяют плацдарм. «Кинжал» сбить невозможно. После пуска ракета не только меняет курс полета, но и активирует ложные цели, то есть всячески обманывает противника. Плюс гиперзвуковая скорость, поэтому для цели можно выбрать склады с ракетами ATACMS или скоплением украинских войск», – отмечает Андрей Красноперов, пилот первого класса, майор запаса ВВС.

По его словам, «Кинжал» – это козырь России для защиты рубежей страны. «Американская разведка отслеживает каждый взлет МиГ-31, они знают, что самолет наверняка несет «Кинжал», и если он летит к границам Украины, то жди беды», – добавил эксперт.

Собеседник приветствовал то, что теперь носить «Кинжалы» могут и другие самолеты, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34 и Ту-22М3, в перспективе планируется адаптировать для этого сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160.

«Скоро западная разведка практически не сможет отследить, кто и куда летит с «Кинжалами», – подчеркнул спикер. – Больше на Украине не смогут спокойно спать».

«Это ответная защитная мера на действия НАТО, чьи самолеты-разведчики, в том числе беспилотники, круглосуточно висят над Черноморским регионом. Они просматривают территорию Крыма и базу Черноморского флота в Севастополе. Вся эта информация сливается ВСУ, которые используют ее в своих целях», – добавляет Сергей Липовой, генерал-майор авиации, Герой России.

Получаемая от Запада разведывательная информация используется для организации провокаций и набегов на Крым. «Именно поэтому принято решение самим начать патрулирование с серьезным вооружением на борту. Пусть наши оппоненты знают, что у нас терпение на исходе, и в случае необходимости мы можем применить эти вооружения. Украина поймет, что она находится под колпаком, и в любой момент может произойти удар по выявленным военным объектам либо в ответ на провокацию», – считает Липовой.

Герой России согласен, что «Кинжалы» над Черным морем представляют угрозу для всей территории Украины. «Это будет в том числе угроза для Киева и западных областей, потому что радиус позволяет ударить в любую точку на территории Украины», – подытожил генерал-майор авиации.