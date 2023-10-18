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    24 комментария
    18 октября 2023, 13:24

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

    Путин: Самолеты России с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    «По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – передает ТАСС слова Путина на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость 9 Махов».

    «Это не угроза», – отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

    Президент заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», – констатировал он.

    Позднее, отвечая на вопрос о том, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение российского лидера о патрулировании пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    17 октября 2023, 20:30
    Путин: Интересы России подавить невозможно

    Президент России процитировал элитам США русскую поговорку

    Путин: Интересы России подавить невозможно
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», – прокомментировал Путин слова президента США Джо Байдена о том, что нужно объединить силы Европы для «подавления Путина», передает ТАСС.

    Также Путин добавил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, тогда никого не нужно будет подавлять. «У нас в России есть известная поговорочка: «Век живи – век учись». И это касается не только президента (США Джо) Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», – сказал Путин.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

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    17 октября 2023, 16:59
    Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай

    Путин выразил уверенность в хороших темпах реализации проекта «Сила Сибири – 2»

    Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай
    @ ИТАР-ТАСС/Никита Крючков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    «У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой, имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

    Коментарии (32)
    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 08:08
    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

    «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

    «Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

    Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

    «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

    Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

    По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

    Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

    В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса: руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

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    18 октября 2023, 11:45
    Путин ответил премьеру Таиланда на тайском языке

    Тхависин: Путин в ответ на приглашение в Таиланд сказал спасибо по-тайски

    Путин ответил премьеру Таиланда на тайском языке
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему спасибо по-тайски в ответ на приглашение посетить Таиланд в 2024 году.

    «Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: «Кхоп кхун кхап» (спасибо – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве [российского президента] и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Тхависин.

    По словам Тхависина, российский президент приветствовал увеличение таиландскими властями срока безвизового пребывания для российских туристов в королевстве с 30 до 90 дней. Премьер указал, что более 1 млн россиян посетили Таиланд с начала этого года. При этом провинция Пхукет стала самым популярным курортом среди граждан России, которые по итогам сентября заняли первое место среди всех национальных групп туристов, посетивших одноименный остров, передает ТАСС.

    Переговоры Путина с премьером Таиланда состоялись во вторник на полях международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине. В среду утром Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

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    18 октября 2023, 05:51
    Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

    Президент Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в открытии форума «Один пояс – один путь»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Российский лидер также принял участие в традиционном совместном фотографировании глав делегаций – участников форума. Затем в качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума – сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

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    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

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    17 октября 2023, 18:29
    Президент Лаоса при встрече с Путиным заговорил на русском языке

    Президент Лаоса заговорил на русском языке на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке начал беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи в Пекине.

    «Хочу повторить русский язык», – сказал Сисулит. Лаосский лидер поблагодарил российского президента за возможность встретиться, несмотря на его занятость. Путин отметил, что в студенчестве одновременно учился с президентом Лаоса в Ленинграде. «Мы с вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился», – сказал он.

    В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия и Лаос наладили политические связи, однако экономические еще предстоит развивать, передает ТАСС. «В целом политический уровень отношений очень хороший, но нужно, конечно, дополнять его экономическим содержанием», – сказал глава российского государства, отметив сокращение экономических показателей в прошлом году. «Тем не менее, на мой взгляд, у нас перспектива есть, и хорошая перспектива, сейчас об этом поговорим», – добавил он.

    Путин отметил, что рад встрече с коллегой из Лаоса, и напомнил, что в сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту приняла участие в Восточном экономическом форуме в России. «У нас сегодня есть возможность продлить этот диалог, разговор. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга», – сказал президент.

    Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

    Ранее Путин заявил о перспективах отношений России и Лаоса в военной и других сферах.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 13:25
    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином

    Путин разговаривал с Си Цзиньпином три часа, обсудил Украину и Ближний Восток

    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент Владимир Путин по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

    «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

    «Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, – рассказал президент России. – Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно».

    «Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие», – подчеркнул Путин.

    «У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», – добавил глава государства.

    Встреча проходила на полях форума «Один пояс – один путь». Главы государств побеседовали как в расширенном составе – с участием представительных делегаций, так и в узком – в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

    Путин сообщил также, что Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию.

    Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

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    17 октября 2023, 19:10
    Путин: Россия готова выполнять все обязательства по поставкам зерна за рубеж

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выполнять все обязательства по экспорту зерновых, в том числе в Пакистан.

    «Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен один миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», – сказал Путин в ходе встречи с главой переходного правительства, премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что в этом году объем урожая в России составит около 137-138 млн тонн, и отметил высокий экспортный потенциал.

    «У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай – 158 млн тонн зерновых. В этом году тоже будет очень хороший. Уже сейчас ясно, что это будет где-то 137-138 млн тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидным, практически как в прошлом году – где-то под 50-60 млн тонн», – сказал глава государства.

    Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.

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    18 октября 2023, 09:01
    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

    Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.

    Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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    17 октября 2023, 20:38
    Путин дал характеристику отношениям с премьер-министром Венгрии Орбаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что разные точки зрения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не являются препятствием для диалога и решения проблем.

    Отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина в эфире телеканала «Россия 24», Путин охарактеризовал Орбана как одного из немногочисленных европейских политиков, способных отстаивать свои интересы, передает ТАСС. По мнению российского лидера, венгерский премьер делает это «настойчиво, последовательно» и «вполне тактично».

    «И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем», – сказал российский лидер.

    Ранее в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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