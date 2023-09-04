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    4 сентября 2023, 19:00

    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»

    Эксперты объяснили значимость использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов»

    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем?

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации на Украине впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Ранее для этой цели использовались только специально оборудованные для этого перехватчики МиГ-31К, а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны. Летчики, выполнившие эту задачу, были представлены к государственным наградам.

    Гиперзвуковая ракета «Кинжал» активно применяется российскими войсками для борьбы с целями на Украине. Например, в мае ВКС нанесли массированный удар этим типом оружия по объектам в Киеве. ПВО Украины не смогли этому воспрепятствовать, а американский ЗРК Patriot (пять установок и ЛРС) сам стал жертвой атаки. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб комплексу ПВО из США.

    Несмотря на подтвержденную в боях эффективность «Кинжалов», украинская сторона регулярно заявляет об уничтожении ракет зенитными комплексами. Однако заявления офиса Зеленского имеют мало общего с реальностью. В Минобороны указывали, Россия «столько не запускает «Кинжалов», сколько украинские войска сбивают своими заявлениями.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    В экспертном сообществе использование Су-34 в качестве новой платформы для пуска гиперзвукового оружия оценили положительно. Самолет имеет свои преимущества по сравнению с МиГ-31К и поможет расширить возможности для применения «Кинжалов» в ходе спецоперации, считают специалисты.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование МиГ-31К для пуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Кроме того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – добавляет собеседник:

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО».

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» отмечают, что для осознания значения данного события необходимо обратиться к прошлому. «Всю историю войн можно описать как историю применения ударных средств поражения и их носителей. У средства поражения «всадник» был носитель под названием «лошадь». Танк является носителем пушки. А кульминацией конвенциональной военной мощи стал носитель носителей – авианосец, на котором базируются ударные самолеты», – напоминают эксперты.

    «Носитель, таким образом, – не более чем платформа, площадка, способ и метод доставки собственно инструментов боевых действий. Доставки средств поражения к рубежу их применения. В случае «Кинжалов» – рубежу пуска ракет. «Кинжал» появился из идеи поставить гиперзвуковые ракеты «Искандер» на воздушный носитель. Это давало целый ряд преимуществ: увеличенный радиус поражения, гибкость применения, увеличение боевой части за счет уменьшения массы двигателя и количества топлива ракеты», – добавляют авторы.

    «Что выпукло обнажил украинский конфликт? Банальность. Мало иметь достаточное количество ударного оружия, нужно соответствующее количество носителей (и экипажей этих носителей, заметим). Эти носители должны быть в идеале: а) хотя бы относительно дешевы; б) легко тиражируемы и технологичны; в) универсальны, то есть способны к применению разных средств поражения», – перечисляют эксперты.

    «В этом смысле МиГ-31 – уходящая натура. Старый самолет, крайне дорогой в производстве и обслуживании. Тяжелый перехватчик, который с большим трудом и на небольшой радиус тащил на нужный рубеж средство поражения («Кинжал»), изначально для него вовсе не предназначенное. Для применения «Кинжалов» МиГ-31 пришлось изрядно (и за большие деньги) переделывать. Устанавливать мощный узел подвески. Создавать систему применения нового оружия. Двигатели для этих машин более не производятся, надежда только на капремонт. Не производится и сам самолет, только модернизируются ранее выпущенные машины», – констатируют аналитики.

    «Платформа под названием «Су-34», конечно, неидеальна. Однако она гораздо лучше МиГ-31 по целому ряду параметров. Как лучше и тяжелой платформы Ту-22М3. Су-34 серийно производится прямо сейчас, и выпущено их уже более сотни.

    Это единственный имеющийся в наличии современный бомбардировщик, способный выдавать требуемую для пуска «Кинжалов» скорость. На нем должны быть изначально предусмотрены узлы подвески для тяжелых ракет. Для применения «Кинжалов» платформе Су-34 нужны лишь минимальные технические изменения. И дополнения к курсу боевой подготовки для экипажей», – полагают эксперты.

    «Кстати говоря, «Кинжалами» лучше не ограничиваться. Следующей ракетой для Су-34 мог бы стать «Оникс», он же «Брамос», который Индия уже успешно применяет со своих Су-30МКИ. А новое поколение носителей ракет воздушного базирования будет, разумеется, беспилотным. Это будущее уже сегодня воплощает БпЛА С-70 «Охотник», – прогнозируют авторы.

    «В целом использование Су-34 в качестве носителя «Кинжала» позволит увеличить потенциал применения гиперзвукового оружия. Данных машин в наших ВКС больше, чем модифицированных МиГ-31, что позволит чаще совершать удары этими ракетами. Главное, чтобы российская промышленность смогла удовлетворить растущие потребности армии», – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «Кроме того, Су-34 имеет ряд технологических преимуществ перед МиГ-31К. Последний является перехватчиком, изначально заточенным под воздушный бой. Использование его в качестве носителя «Кинжала» стало возможно только после проведения соответствующих модификаций», – поясняет собеседник.

    «Су-34 в свою очередь изначально был предназначен для нанесения ударов по наземным целям. Его РЛС заточена под решение этой задачи. Точность нанесения ударов «воздух-земля» также выше, чем у конкурентной платформы. Масса и габариты у машины примерно сравнимы с МиГ-31К, что позволяет использовать самолет «Сухого» для размещения ракет «Кинжал», – отмечает он.

    «Еще одним небольшим преимуществом Су-34 является расположение членов экипажа рядом друг с другом. Это облегчает коммуникацию между пилотом и штурманом. У МиГ-31 оно дуалистическое, то есть один летчик сидит сзади другого, что менее удобно», – акцентирует эксперт.

    «Однако у Су-34 есть один недостаток. Его максимальная скорость ниже, чем у МиГ-31. Соответственно, при пуске «Кинжалу» придется потратить больше энергии, чтобы достичь необходимой скорости полета. Значит, его радиус действия будет меньшим», – отмечает генерал.

    «Но меньшая дальность не станет критической проблемой. Этот вопрос решается с помощью разделения целей. Грубо говоря, Су-34 будут наносить удары на короткой дистанции. Для атаки дальних целей могут использоваться МиГ-31. А для массового пуска ракет возможно применение Ту-22М3», – резюмировал Попов.

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