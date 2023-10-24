Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
«Адмирал Горшков» на учениях отразил атаку «противника» на базу Северного флота
Фрегат «Адмирал Горшков» на учениях отразил атаку «противника» на главную базу Северного флота
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковым оружием, отработал учения по противовоздушной обороне главной базы флота – города Североморска, сообщили в пресс-службе флота.
По сообщению пресс-службы, экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота – Североморска по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли и береговые объекты флота, передает ТАСС.
Задачи по обнаружению воздушных целей военные моряки решали с помощью компьютерного моделирования обстановки на приборах управления радиотехническим и зенитно-ракетным вооружением. Отмечается, что военные моряки отработали обнаружение условного противника и привели бортовые системы противовоздушной обороны в состояние полной боевой готовности. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» сопроводили имитированные воздушные цели.
Ранее фрегат «Адмирал Горшков» вышел на учения в Атлантику.