ЕС передал Украине девятый транш макрофинансовой помощи

NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов

Tекст: Ольга Никитина

По большей части Украина и Израиль имеют разные возможности и потребности в вооружениях. Так, украинское контрнаступление столкнулось с жестким сопротивлением со стороны российских оборонительных сооружений, мин, траншей. Конфликт на Украине превратился в «войну на истощение», пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников национальной безопасности США и источников в Конгрессе.

Израиль же готовится начать совсем другой вид наземной войны. Речь идет о городских боях в густонаселенном секторе Газа, говорится в статье.

По мнению экспертов издания, в вопросе поставок вооружений для Украины и Израиля США придется искать компромиссы, особенно если конфликты будут длительными. Мировые запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже истощились, констатируется в публикации.

Тремя ключевыми системами вооружения, которые Израилю и Украине могут понадобиться от Соединенных Штатов, NYT называет артиллерийские боеприпасы, «умные» бомбы и ракеты «Стингер».

Так, 155-миллиметровые снаряды натовского стандарта, по оценке издания, будут пользоваться большим спросом. Украина уже получила от США более 2 млн таких снарядов, еще сотни тысяч были поставлены со стороны Европы. Западные военные запасы приближаются ко «дну бочки».

Прошлой зимой, по информации NYT, Пентагон отправил на Украину сотни тысяч 155-миллиметровых снарядов из военного склада, расположенного на территории Израиля. ВСУ поставили около половины снарядов с этого склада, а теперь американское Минобороны собирается перенаправить по крайней мере часть оставшихся средств израильским военным.

Источник в Пентагоне сообщил изданию, что Израиль и Украина, возможно, получат разные варианты боеприпасов, чтобы избежать дублирования. Так, Израилю могли бы поставить высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных городских районах, а приоритетом для Украины стали бы кассетные боеприпасы.

Производство боеприпасов в США и Европе наращивают, однако пройдут годы, прежде чем НАТО сможет удовлетворить потребности Украины, не говоря уже об Израиле, пишет NYT.

Вторым видом вооружений, за который, по мнению американского издания, Украине и Израилю придется соперничать, являются «умные бомбы».

В первую партию военной помощи Израилю со стороны США были включены 1 тыс. бомб малого диаметра, которые используют навигационную систему GPS для отслеживания целей и нанесения ударов по ним. Сообщалось, что Израиль оказывает на США давление с тем, чтобы получить большее количество «умных» бомб, запускаемых с самолетов. Наземную версию США уже обещали Украине, и поставка, как ожидается, будет осуществлена этой осенью.

Американские эксперты полагают, что в настоящее время США обладают достаточным запасом «умных» бомб. Так, с 2010 года, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Израиль закупил у США 8 тыс. 500 бомб малого диаметра. Кроме того, Пентагон с 2018 года закупил более 34 тысяч таких бомб. В американском военном ведомстве это характеризуют как «здоровый запас».

Третьим пунктом NYT называет ракеты «стреляй и убегай» – «Стингер» (Stinger). Сообщается, что Украина использовала их против российских беспилотников, а Израилю они могут особенно понадобиться при наземном вторжении – они «идеально» подошли бы для ведения городских боев в Газе.

При этом запасы «Стингеров» крайне ограничены, производится их очень мало. И Украина, и Израиль обладают системами ПВО, однако использование Patriot или «Железного купола» против БПЛА или недорогих артиллерийских ракет является нерентабельным. По данным Пентагона, США уже передали Украине более двух тысяч «Стингеров».

Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.