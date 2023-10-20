У США почти иссякли средства для Украины

Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о размере помощи Украине

Tекст: Вера Басилая

Заявление о том, что Евросоюз будет инвестировать в будущее Украины, фон дер Ляйен сделала во время выступления в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС – США. По ее словам, Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий.

«ЕС уже лидирует на этом пути с более чем 50 млрд долларов инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года», – приводит ее слова ТАСС.

В действительности программы бюджетной помощи Украине на четыре года не существует, поскольку страны ЕС отказались внести дополнительные взносы в бюджет ЕС на покрытие расходов. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе, но эксперты скептически относятся к тому, что соглашение будет принято. Несмотря на то, что инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, без решения Европейского совета она не может быть реализована

Ранее газета Politico сообщила, что дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала.

До этого произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.