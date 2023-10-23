В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.2 комментария
Экс-аналитик ЦРУ объяснил значение войны в Израиле для США
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не смогли поддержать одну Украину, а теперь им приходится помогать и Израилю
Старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works.
Джонсон заявил, что специальная военная операция России привела к разрушению международного политического и финансового порядка, установленного после Второй мировой. Согласно этому порядку, США с Британией и Францией доминировали в мире, а Россия и Китай «считались детьми, сидящими на заднем сиденье автомобиля», ни за что не отвечали и «не были теми равными, с которыми нужно было иметь дело», передает RT слова аналитика.
Полное разрушение старого миропорядка стало одним из неожиданных последствий СВО, отметил Джонсон. В итоге США лишились в том числе доминирующей роли на Ближнем Востоке. Если прежде, когда Израиль вступал в конфликт с одним из своих соседей, США негласно сглаживали ситуацию, работая с Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией, то теперь «все не так», подчеркнул он. «Эти страны игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон», – отметил эксперт.
Контрнаступление Джонсон назвал катастрофой для Украины. С наступлением осени украинцам придется «получше окопаться, зарыться в землю». Россия, считает он, будет продолжать конфликт «на истощение», а Запад ничего не сможет сделать, чтобы остановить это.
«Реальное значение войны в Израиле заключается в том, что она истощает ресурсы США. Америка не смогла поддержать и сохранить одну Украину, а теперь ей приходится оказывать военную помощь еще и Израилю», – отметил эксперт.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.