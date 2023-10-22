  • Новость часаИзраиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    Иран пригрозил ответом на «безумие» Израиля
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Мнения
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    0 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    85 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 17:42

    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон

    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евреи традиционно любят антисемитские шутки. Учитывая, что Лазерсон – еврейка, ее анекдот выглядит нормальным, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее журналистка Лиза Лазерсон рассказала в прямом эфире антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами.

    «Евреи имеют право шутить антисемитские шутки. Лично я привык к черному юмору еще в школьные годы. Тогда он в очередной раз входил в моду. Так что мне то, что сказала Лазерсон, представляется вполне нормальным, учитывая, что она еврейка», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «Ведь точно так же американские негры считают, что имеют право называть друг друга всякими оскорбительными кличками. Но при этом аналогичные высказывания со стороны белых они не терпят. Вот и евреи традиционно любят антисемитские анекдоты», – заключил он.

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами. Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу». На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...».

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что рассчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно, я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле, – написала Лазерсон. – Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать как минимум этот кусочек из позавчерашнего эфира».

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    22 октября 2023, 04:59
    В США жестоко убили женщину-раввина

    В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл

    Tекст: Антон Никитин

    Религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита в субботу по не установленным пока мотивам, сообщили местные власти.

    Согласно сводке полиции, женщину нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Саманта.

    Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

    Ранее нападению подвергся сотрудник посольства Израиля в Пекине.

    Коментарии (20)
    22 октября 2023, 10:49
    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

    В Минобороны Сирии сообщили о выведении аэропортов Алеппо и Дамаска из строя после ударов Израиля

    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Валентина Григоренко

    Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки со стороны Израиля, в результате повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП), сообщило министерство обороны Сирии.

    В Минобороны Сирии подтвердили, что около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот. Отмечается, что удары нанесли по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. По данным ведомства, после атаки один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения, а также повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министерство транспорта Сирии заявило, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую армию сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывел их из строя.

    Коментарии (28)
    22 октября 2023, 16:39
    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем

    Посол Ирана в Испании Забиб: Установление отношений с Израилем полностью исключено

    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено, заявил посол страны в Испании Реза Забиб.

    Как указал Забиб испанской газете 20minutos, для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики. Поэтому, по его словам, оно полностью исключено, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что в случае совершения Израилем какого-то «безумия» в отношении Ирана, Тегеран «заставит его пожалеть об этом».

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    В прошлое воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (13)
    22 октября 2023, 08:08
    Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо и вывел их из строя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

    По сообщению агентства, примерно в 05.25 (совпадает с московским временем) Израиль одновременно осуществил ракетную атаку со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, передает ТАСС. Там добавили, что физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (11)
    22 октября 2023, 11:29
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС

    The Times of Israel: Израиль создал центр для проведения операций по ликвидации командиров ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для планирования операций по убийству бойцов и командиров палестинского исламского движения ХАМАС, сообщили местные СМИ.

    Как пишет The Times of Israel, центр будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля, передает «Коммерсант».

    По данным издания, новый командный центр уже начал работу. Отмечается, что работа активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей ХАМАС.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба».

    Коментарии (20)
    22 октября 2023, 18:00
    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

    Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере

    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
    @ Fadel Itani/NurPhot/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Daily Mail, Израиль уничтожит «Хезболлу», если посчитает, что группировка открывает северный фронт, а также Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является Иран», передает РИА «Новости».

    В воскресенье посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что для Тегерана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено.

    Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    Коментарии (8)
    21 октября 2023, 20:35
    Силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле

    Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильского города Ашкелон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевое крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляло город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля.

    Как сообщается в Telegram-канале палестинского движения, атака на Ашкелон была организована в ответ «на применение насилия по отношению к мирным гражданам в секторе Газа», передает «Газета.Ru».

    Ранее Израиль заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    22 октября 2023, 08:41
    Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

    Власти Израиля объявили эвакуацию еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

    По сообщению пресс-службы, национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля, в него добавлены 14 населенных пунктов: Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Снир, Дан, Мацува, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Эйлон, Горен, Цивон и Рамот-Нафтали, передает ТАСС.

    Там добавили, что план будет реализовываться главами муниципалитетов, Министерством внутренних дел и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Израиля.

    Ранее на юге Ливана произошел обмен ударами между «Хезболлой» и Израилем.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 19:45
    В МИД рассказали об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

    Замглавы МИД Богданов: Россия призывает согласовать усилия по остановке конфликта в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, и призывает согласовать действия по остановке конфликта, замглавы МИД России Михаил Богданов на саммите мира в Каире.

    Дипломат отметил, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил срочные послания своим региональным коллегам, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Богданов уточнил, что Россия довела до всех вовлеченных сторон о необходимости безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры. Кроме того, по словам дипломата, в Совбезе ООН был инициирован проект резолюции с требованиями прекратить насилие, освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить разрастания конфликта в регионе.

    Дипломат отметил, что из-за негативной позиции США резолюция была отклонена, а Совбез ООН не выполнил свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность. В результате, как указала Богданов, растет число погибших среди мирного населения.

    Он отметил, что необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, а также указал, что без одобренной международными решениями формулы «двух государств» региональная стабилизация будет оставаться недостижимой целью.

    Богданов подчеркнул, что невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Необходимо разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь.

    Замглавы МИД считает, что формирование коллективного посреднического механизма с активной ролью региональных государств поможет достичь стабилизации на Ближнем Востоке.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 21:16
    Израиль нанес удар по рынку в секторе Газа, есть погибшие

    МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в Газе, есть погибшие

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие и пострадавшие, сообщило МВД Палестины.

    В министерстве не уточнили число жертв и раненых при обстреле рынка в секторе Газа, заявив, что пострадало большое количество людей, передает РИА «Новости».

    Ранее силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 21:51
    Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Израиль, глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху проводит с ней встречу в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера.

    Встреча с Нетаньяху и Мелони проходит за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве, позже планируется расширенный состав, передает ТАСС.

    В Израиль премьер Италии прибыла из Египта, где участвовала в саммите за мир. Там она выступила за создание арабского государства в Палестине.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе визита в Тель-Авив пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой.

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 17:49
    В Госдуме заявили о последствиях ударов Израиля по Сирии

    Депутат Шхагошев: Атаки Израиля по Сирии могут привести к созданию арабского военного блока

    Tекст: Валентина Григоренко

    Если Израиль не перестанет наносить удары по Сирии и другим государствам, то может начаться создание военного блока арабских государств, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

    Как указал Шхагошев, по аэропортам Сирии бьет Армия обороны Израиля, и по Ливану. По его словам, Израиль координирует свои действия с США. Поэтому, он предположил, что если Израиль будет бить по Сирии, по Ливану, по соседним государствам – это может привести к созданию военного союза между арабскими странами, передает РИА «Новости»

    Напомним, в воскресенье Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя. Позже стало известно, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Коментарии (2)
    22 октября 2023, 05:59
    Участники каирского саммита договорились о помощи сектору Газа

    Официальный представитель президента Египта: Участники саммита в Каире договорились о доставке гумпомощи сектору Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Страны – участницы каирского саммита мира по Палестине пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарной помощи сектору Газа, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми в комментарии телеканалу Al Arabiya.

    По словам пресс-секретаря президента Египта, каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу, передает ТАСС.

    При этом Фахми заявил в комментарии телеканалу Sky news – Arabiya, что прекращение огня в секторе Газа и «степень осуждения стали предметом разногласий» участников встречи, так как были страны, которые хотели осудить лишь одну сторону конфликта.

    Пресс-секретарь египетского лидера подчеркнул, что ни один из участников конференции не покинул саммит досрочно и на выступлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси присутствовали все, хотя саммит был рассчитан на несколько часов и имелись договоренности относительно присутствия президентов и лидеров стран, а также времени их вылетов.

    Накануне Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. В тот же день стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 04:47
    Армия Израиля нанесла авиаудар по подземному комплексу мечети в Дженине

    Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу мечети в Дженине

    Tекст: Антон Никитин

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В ЦАХАЛ заявили, что в мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовили предстоящий теракт». Израиль утверждает, что мечеть «использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления», передает РИА «Новости».

    По информации Reuters, атака привела к гибели двух человек.

    Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 21:59
    СМИ: При атаке по рынку в секторе Газа погибли 12 человек

    Abu Ali Express: При атаке по рынку в секторе Газа погибли 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Израиля по рынку в Нусейрате в секторе Газа, 12 человек погибли, сообщает арабское издание Abu Ali Express.

    СМИ сообщили о 12 погибших в результате удара по рынку в Нусейрате, передает Sputnik.Ближнее зарубежье.

    Ранее МВД Палестины заявило об обстреле Израилем рынка Нусейрат в Газе, сообщалось также о погибших и раненых.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пентагон заявил о выросшем риске атак на ВС США на Ближнем Востоке
    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
    В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году
    В США жестоко убили женщину-раввина
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты

    В Самаре мигранты напали на несовершеннолетних и угрожали губернатору области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по инциденту. Однако это не первый случай, когда приезжие совершают серьезные правонарушения в России. Какие меры необходимо принять, чтобы минимизировать подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России

    Украина официально признала молдавский язык румынским. Ранее такой же шаг сделал и сам Кишинев. Все это, как считают эксперты, постепенно размывает не только государственность Молдавии, но и идентичность местных жителей. В чьих интересах проводится такая политика и какие риски она несет для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............