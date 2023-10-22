На Украине пожаловались на недостаточное финансирование со стороны США

Депутат Рады Железняк: Запрошенных президентом США Байденом у Конгресса средств для Киева будет недостаточно

Tекст: Антон Никитин

Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что решил «немного покопаться» в тех 61,4 млрд долларов, которые в запросе Белого Дома должны идти на Украину. По его словам, выделяемые Конгрессом США деньги рассчитаны на период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года. «Получается, надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмем плюс один месяц», – добавил украинский парламентарий.

Железняк отметил, что на прямую бюджетную поддержку Украины в бюджете США заложено 11,8 млрд долларов. При этом депутат обратил внимание, что в Раде сейчас готовят бюджет на 2024 год, которым запланировано 42,9 млрд долларов доходов и 30% этих средств (12,87 млрд долларов) должны было поступить из США. По словам парламентария, запрошенных Байденом средств Украине не хватит на 13 месяцев, дефицит составит 2 млрд долларов.

Железняк выразил уверенность, что «этот гэп перекроют другие доноры», но отметил, что по другим возможным донорам «тоже пока нет всех подтверждений».

Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю. Ранее стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву 61,3 млрд долларов.