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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    22 октября 2023, 02:39

    На Украине пожаловались на недостаточное финансирование со стороны США

    Депутат Рады Железняк: Запрошенных президентом США Байденом у Конгресса средств для Киева будет недостаточно

    Tекст: Антон Никитин

    Средств, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса США для Киева, будет недостаточно для финансирования нужд Украины, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что решил «немного покопаться» в тех 61,4 млрд долларов, которые в запросе Белого Дома должны идти на Украину. По его словам, выделяемые Конгрессом США деньги рассчитаны на период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года. «Получается, надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмем плюс один месяц», – добавил украинский парламентарий.

    Железняк отметил, что на прямую бюджетную поддержку Украины в бюджете США заложено 11,8 млрд долларов. При этом депутат обратил внимание, что в Раде сейчас готовят бюджет на 2024 год, которым запланировано 42,9 млрд долларов доходов и 30% этих средств (12,87 млрд долларов) должны было поступить из США. По словам парламентария, запрошенных Байденом средств Украине не хватит на 13 месяцев, дефицит составит 2 млрд долларов.

    Железняк выразил уверенность, что «этот гэп перекроют другие доноры», но отметил, что по другим возможным донорам «тоже пока нет всех подтверждений».

    Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю. Ранее стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву 61,3 млрд долларов.

    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

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    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

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    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    21 октября 2023, 05:54
    Назван размер общего долга за электричество на Украине

    Глава «Укрэнерго» Кудрицкий оценил общий долг за электричество на Украине в 1,6 млрд долларов

    Назван размер общего долга за электричество на Украине
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общий долг на рынке электрической энергии на Украине превысил 1,6 млрд долларов, сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    «Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», – сказал Кудрицкий. В связи с этим «Укрэнерго» также не в состоянии полностью «рассчитываться по своим обязательствам», передает РИА «Новости».

    Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, направлены расчеты тарифов на 2024 год. «Укрэнерго» сообщила, что пытается «сбалансировать финансовую ситуацию».

    Напомним, «Укрэнерго» в аварийном режиме импортировала электричество из Румынии и Польши. Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона.

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    21 октября 2023, 06:27
    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко

    Politico связала позицию Фицо по Украине с его конфликтом с Тимошенко в 2009 году

    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко
    @ Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо по вопросу поддержки Украины объясняется тем, что в 2009 году у него произошел конфликт с Юлией Тимошенко, которая возглавляла тогда украинский кабмин, заявили СМИ.

    Как пишет Politico, в 2009 году словацкой делегации во время визита в Киев пришлось три часа ждать встречи с Тимошенко. При этом Тимошенко отругала Фицо за «пророссийскую позицию» прямо перед телекамерами, передает РИА «Новости».

    Один из словацких чиновников заявил, что «это была крайне неприятная ситуация». «Фицо покраснел от гнева, – заявил чиновник. – Его унизили». После этого Фицо посетил Москву, где словакам оказали «роскошный прием», пишет издание.

    Напомним, партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.

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    21 октября 2023, 10:29
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    @ Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидерами по объемам полученной от США военной помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву по 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов соответственно.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов – для Израиля, сообщали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 млрд долларов, а для Израиля - 77,4 млрд долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана.

    По данным Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших получателей военной помощи от США является Афганистан, которому выделили 111,7 млрд долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 млрд долларов, третье место – Израиль с 30,4 млрд долларов.

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    21 октября 2023, 21:08
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией

    Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

    Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».

    Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.

    В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.

    «Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.

    Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

    «Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.

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    21 октября 2023, 10:41
    Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

    Советник главы ДНР Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В рядах ВСУ сложился серьезный кадровый дефицит, существуют факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщает советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине действует закон, согласно которому можно призывать с 16 лет на добровольной основе, в связи с этим военкомы начинают ездить по учебным заведениям – школам, техникумам, лицеям –агитировать их ехать на фронт и воевать, передает РИА «Новости».

    Гагин также не исключил, что на Украине могут принять закон и о мобилизации женщин, что в свою очередь может привести к каким-то бунтам и недовольству населения.

    При этом советник главы ДНР отметил, что не стоит недооценивать противника – резервы у ВСУ есть до сих пор, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса.

    Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что будут проверены все решения медицинских комиссий об освобождении от мобилизации. Также на Украине решили лишить отсрочки от армии людей, которые получают второе высшее образование.

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    21 октября 2023, 15:14
    ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме возле Кривого Рога

    Минобороны: Склад с боеприпасами и топливом ВСУ уничтожен на аэродроме возле Кривого Рога

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, склады с топливом и боеприпасами ВСУ были уничтожены на аэродроме «Долгинцево» возле Кривого Рога.

    Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что объект промышленной инфраструктуры был поражен в городе.

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    21 октября 2023, 23:15
    В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS

    На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS

    Tекст: Антон Никитин

    Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.

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    21 октября 2023, 08:51
    Объект промышленной инфраструктуры поразили в Кривом Роге

    Tекст: Александра Юдина

    Объект промышленной инфраструктуры был поражен в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, заявил мэр города Александр Вилкул.

    По его словам, были зафиксированы прилеты ракет и ударных БПЛА, поврежден объект промышленной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Вилкул отметил, что в результате попадания возник пожар, который вскоре был ликвидирован.

    В ночь на субботу в Кривом Роге произошел взрыв.

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    21 октября 2023, 06:59
    ВСУ потеряли более 400 человек на Краснолиманском и Донецком направлениях

    Главы пресс-центров группировок российских войск Савчук и Астафьев сообщили о потере ВСУ более 400 человек

    ВСУ потеряли более 400 человек на Краснолиманском и Донецком направлениях
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении превысили 255 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении ВСУ потеряли до 155 человек.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российские войска нанесли удары по 130 целям. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено свыше 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ. По его словам, потери ВСУ «составили свыше 255 украинских военнослужащих». Артиллерия и авиация нанесли удары по ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, передает ТАСС.

    На Донецком направлении группировка российских войск «Юг» нанесла удары «по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки», сообщил Астафьев. По его словам, ВСУ «потеряли до 155 военнослужащих». В результате контрбатарейной борьбы уничтожены три миномета в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки, передает РИА «Новости».

    Напомним, за сутки российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили семь украинских МиГ-29. А всего с начала недели уничтожено 12 самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.

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    21 октября 2023, 22:48
    Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.

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    21 октября 2023, 20:09
    Шредер назвал Крым частью истории России

    Экс-канцлер Германии Шредер назвал Крым частью истории России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым является для России не просто регионом, а частью истории России, пишет Berliner Zeitung.

    Политик, комментируя перспективы завершения украинского конфликта, назвал Крым исторической частью России, передает RT со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Шредер считает, что Украина не должна пытаться стать членом НАТО, потому что Киеву не удастся выполнить все условия для вступления в альянс.

    Еще одной серьезной проблемой бывший канцлер считает запрет на двуязычие в стране, который необходимо отменить. Также Шредер высказал мнение, что. Украине также нужны гарантии безопасности, которые могут предоставить Совбез ООН и Германия.

    Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.

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    21 октября 2023, 17:19
    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ обстрелял гражданские объекты в Донецке кассетными боеприпасами, под удар попали торговые склады и СТО.

    По словам очевидца, было слышно пару взрывов, также был прилет по машине, которая подорвалась и начала гореть, передает РИА «Новости».

    Ряд кассетных снарядов попали по торговой базе неподалеку, где хранятся продукты и бытовая химия. По словам местной жительницы, в здании находились люди.

    Ранее ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ возле Кривого Рога.

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