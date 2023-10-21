  • Новость часаВашингтон заявил о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах
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    Американских агентов заставят играть по русским правилам
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    ХАМАС освободило американских заложниц
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    7 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    23 комментария
    21 октября 2023, 02:59

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    20 октября 2023, 15:48
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили семь самолетов украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО сбили за сутки семь Миг-29, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    За прошедшую неделю истребительная авиация ВКС России и ПВО России уничтожили 12 самолетов, из них 10 – Миг-29, два – штурмовики Су-25. Также уничтожено два вертолета Ми-8.

    Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 снарядов РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиабомб JDAM.

    С начала СВО уничтожено 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 ЗРК, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (13)
    20 октября 2023, 15:01
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    @ president.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

    «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Кроме того, Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 17:04
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности ВС России взять Харьков и Одессу

    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по украинскому вопросу, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

    ВС России могут взять Харьков и Одессу, исторически это русские города, которые никогда не были частью Украины, сказал Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент России Владимир Путин не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе СВО и не намеревался двигаться «до польской границы». США и их союзники в Европе отказываются от переговоров, это и вынуждает Москву принимать решения о продвижении войск, заключил полковник.

    До этого Макгрегор советовал американскому руководству снизить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики. Также он ранее указывал на способность ВС России освободить Харьков и отмечал, что остается загадкой, почему они этого не делают.

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    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

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    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

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    20 октября 2023, 18:30
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ

    Interia: Использование «Тосочки» в зоне СВО стало плохой новостью для ВСУ

    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» – плохая новость для украинской армии, оружие способно наносить чудовищные удары за считаные секунды, указало польское издание Interia.

    Залп из этого огнемета может уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия, пишет Interia, передает РИА «Новости».

    Термобарические снаряды, которые выпускает «Тосочка», способны разрушать серьезные укрепления за счет очень высокой температуры и избыточного давления, ударная волна от них может проходить сквозь стены строений, это очень опасно для всех укрывающихся там.

    ТОС-2 опаснее своего предшественника ТОС-1, машина теперь имеет бронированную кабину, мощный двигатель способен развить скорость до 100 км/ч. В задней части есть пусковая установка, а ракеты могут поражать цели в радиусе до 15 км.

    «Тосочка» имеет улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Комплекс базируется на шасси «Урала» с повышенной проходимостью, на борту есть автоматизированные системы стрельбы.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о боевой работе расчета ТОС-2 в зоне СВО, комплекс уничтожил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне.

    Коментарии (17)
    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 08:18
    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа

    Bloomberg: США повлияли на планы Армии Израиля по наземной операции в секторе Газа

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В издании отмечается, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить израильские планы, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже и продлиться дольше.

    Ранее премьер Израиля Нетаньяху на границе с сектором Газа обещал «нанести мощный удар по врагам».

    Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что Армия обороны Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

    Напомним, израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (26)
    20 октября 2023, 14:15
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

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    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



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