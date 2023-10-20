Официальный представитель МИД Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления фон дер Ляйен в американском Институте Хадсона от 19 октября.

«Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их «суть одна». И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион», – считает глава ЕК.

Официальный представитель МИД России заявила, что фон дер Ляйен делает такие крайне провокационные и ксенофобские заявления из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов, она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза.

«Русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять у нас межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы – не выйдет!» – заявила дипломат. По ее словам, таких заявлений и различных провокаций будет немало, именно так и надо к ним относиться.

Ранее Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС. Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.