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    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    3 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    16 комментариев
    20 октября 2023, 15:28

    Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Официальный представитель МИД Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления фон дер Ляйен в американском Институте Хадсона от 19 октября.

    «Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их «суть одна». И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион», – считает глава ЕК.

    Официальный представитель МИД России заявила, что фон дер Ляйен делает такие крайне провокационные и ксенофобские заявления из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов, она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза.

    «Русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять у нас межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы – не выйдет!» – заявила дипломат. По ее словам, таких заявлений и различных провокаций будет немало, именно так и надо к ним относиться.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС. Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

    20 октября 2023, 09:46
    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о размере помощи Украине

    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с несоответствующим действительности утверждением, что Евросоюз якобы выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, в то время как программа помощи еще не утверждена Евросоветом.

    Заявление о том, что Евросоюз будет инвестировать в будущее Украины, фон дер Ляйен сделала во время выступления в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС – США. По ее словам, Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий.

    «ЕС уже лидирует на этом пути с более чем 50 млрд долларов инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года», – приводит ее слова ТАСС.

    В действительности программы бюджетной помощи Украине на четыре года не существует, поскольку страны ЕС отказались внести дополнительные взносы в бюджет ЕС на покрытие расходов. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе, но эксперты скептически относятся к тому, что соглашение будет принято. Несмотря на то, что инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, без решения Европейского совета она не может быть реализована

    Ранее газета Politico сообщила, что дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала.

    До этого произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

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    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
    20 октября 2023, 07:47
    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    Коментарии (12)
    19 октября 2023, 21:12
    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов

    Bloomberg: «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта

    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокотехнологичная израильская система ПРО «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Отмечается, что даже небольшое снижение коэффициента перехвата «Железного купола» увеличит число пропущенных ракет. В случае вступления в конфликт «Хезболлы» «Железный купол» будет подавлен огнем противника, заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх, передает РИА «Новости».

    По словам профессора университета Джорджа Вашингтона в США Александра Даунса, ракетный арсенал ливанской «Хезболлы» превосходит запасы движения ХАМАС «по качеству и точности». По его данным, в распоряжении «Хезболлы» находится около 100 тыс. ракет.

    Ранее глава Минобороны Израиля намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе.

    Коментарии (13)
    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 08:18
    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа

    Bloomberg: США повлияли на планы Армии Израиля по наземной операции в секторе Газа

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В издании отмечается, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить израильские планы, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже и продлиться дольше.

    Ранее премьер Израиля Нетаньяху на границе с сектором Газа обещал «нанести мощный удар по врагам».

    Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что Армия обороны Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

    Напомним, израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    19 октября 2023, 21:37
    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

    Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, уточнил, что израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет. Военные сделают это, когда будут готовы, передает ТАСС.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 21:57
    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    Axios: Минобороны США может направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль, пишет портал Axios.

    Речь идет о десятках тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, сообщил Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников, передает ТАСС.

    Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не скажется на способностях вооруженных сил Украины на фронте, пишет портал.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 19:30
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля Галант намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории, пишет The Times of Israel.

    На встрече с бойцами бригады «Гивати» Галант дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе, пишет израильская газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – приводит издание слова Галанта. «Приказ поступит», – добавил министр.

    Ранее официальный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт заявил, что израильская армия пока окончательно не решила вопрос проведения наземной военной операции в Газе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что наземная операция в секторе Газа необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху для удержания власти.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 12:30
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды

    Сенатор Климов: Словами о «разумных инвестициях» в Украину Байден прикрывает «распил» американского бюджета

    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Своим высказыванием о «разумных инвестициях» Байден пытается оправдаться перед американцами за трату денег на конфликты в других странах. Если бы на Марсе можно было начать боевые действия, Штаты вмешались бы и туда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» в безопасность будущих поколений американцев.

    «В Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет. От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Фактически речь идет о масштабном «распиле» американского бюджета. Из-за этой политики разгораются пожары по всему миру. Вашингтону все равно и на израильтян с палестинцами, и на украинцев. Для них нет разницы, где будет вестись война. Если была бы возможность начать боевые действия на Марсе, США вмешались бы и туда», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте слова Байдена о «дивидендах» направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Американцы не понимают, зачем Белый дом выделяет огромные средства на внешние конфликты, когда внутри страны так много проблем. Вот президент и говорит, что якобы это инвестиция в безопасность граждан, хотя на деле жителям США ничего не угрожает», – резюмировал Климов.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим», – заявил Байден. При этом он заверил, что армия США не будет направлена «сражаться на Украину».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

    Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как отметила дипломат, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

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    19 октября 2023, 21:04
    Разведка США увидела «легкие повреждения» в больнице в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные.

    Также разведка США считает, что погибли при взрыве в больнице от 100 до 300 человек, а взрыв не затронул основное здание, передает РИА «Новости». В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

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