Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции

Tекст: Вера Басилая

Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.