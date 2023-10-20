  • Новость часаПосол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
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    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    Названные марки автомобилей для российских чиновников
    Гиперзвуковой комплекс «Авангард» загрузили в пусковую установку
    Лавров: Украина многим надоела в Европе
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 14:15

    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции

    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
    20 октября 2023, 07:47
    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    Коментарии (12)
    19 октября 2023, 21:12
    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов

    Bloomberg: «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта

    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокотехнологичная израильская система ПРО «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Отмечается, что даже небольшое снижение коэффициента перехвата «Железного купола» увеличит число пропущенных ракет. В случае вступления в конфликт «Хезболлы» «Железный купол» будет подавлен огнем противника, заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх, передает РИА «Новости».

    По словам профессора университета Джорджа Вашингтона в США Александра Даунса, ракетный арсенал ливанской «Хезболлы» превосходит запасы движения ХАМАС «по качеству и точности». По его данным, в распоряжении «Хезболлы» находится около 100 тыс. ракет.

    Ранее глава Минобороны Израиля намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе.

    Коментарии (13)
    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 08:18
    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа

    Bloomberg: США повлияли на планы Армии Израиля по наземной операции в секторе Газа

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В издании отмечается, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить израильские планы, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже и продлиться дольше.

    Ранее премьер Израиля Нетаньяху на границе с сектором Газа обещал «нанести мощный удар по врагам».

    Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что Армия обороны Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

    Напомним, израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    19 октября 2023, 21:37
    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

    Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, уточнил, что израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет. Военные сделают это, когда будут готовы, передает ТАСС.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 15:21
    США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предупредили Иран через третьи страны о возможном применении силы на Ближнем Востоке в случае вмешательства движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт, сообщило агентство Bloomberg.

    Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

    Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 21:57
    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    Axios: Минобороны США может направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль, пишет портал Axios.

    Речь идет о десятках тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, сообщил Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников, передает ТАСС.

    Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не скажется на способностях вооруженных сил Украины на фронте, пишет портал.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (10)
    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 19:30
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля Галант намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории, пишет The Times of Israel.

    На встрече с бойцами бригады «Гивати» Галант дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе, пишет израильская газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – приводит издание слова Галанта. «Приказ поступит», – добавил министр.

    Ранее официальный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт заявил, что израильская армия пока окончательно не решила вопрос проведения наземной военной операции в Газе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что наземная операция в секторе Газа необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху для удержания власти.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 12:30
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды

    Сенатор Климов: Словами о «разумных инвестициях» в Украину Байден прикрывает «распил» американского бюджета

    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Своим высказыванием о «разумных инвестициях» Байден пытается оправдаться перед американцами за трату денег на конфликты в других странах. Если бы на Марсе можно было начать боевые действия, Штаты вмешались бы и туда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» в безопасность будущих поколений американцев.

    «В Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет. От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Фактически речь идет о масштабном «распиле» американского бюджета. Из-за этой политики разгораются пожары по всему миру. Вашингтону все равно и на израильтян с палестинцами, и на украинцев. Для них нет разницы, где будет вестись война. Если была бы возможность начать боевые действия на Марсе, США вмешались бы и туда», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте слова Байдена о «дивидендах» направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Американцы не понимают, зачем Белый дом выделяет огромные средства на внешние конфликты, когда внутри страны так много проблем. Вот президент и говорит, что якобы это инвестиция в безопасность граждан, хотя на деле жителям США ничего не угрожает», – резюмировал Климов.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим», – заявил Байден. При этом он заверил, что армия США не будет направлена «сражаться на Украину».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

    Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как отметила дипломат, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 21:04
    Разведка США увидела «легкие повреждения» в больнице в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные.

    Также разведка США считает, что погибли при взрыве в больнице от 100 до 300 человек, а взрыв не затронул основное здание, передает РИА «Новости». В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 09:13
    В Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью»

    Global Times: США несут ответственность за гибель мирных жителей из-за вето на резолюцию по сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    США виновны в смерти мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, сообщила китайская газета Global Times.

    В статье издания указывается, что «запятнанное кровью» вето США является серьезной несправедливостью. Авторы пишут, что Вашингтон, часто заявляющий о правах человека, показал свое истинное лицо, когда дело дошло до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь, передает РИА «Новости».

    Вето США, как отмечается в материале, наносит ущерб авторитету Совбеза ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт, поэтому Штаты несут наибольшую ответственность.

    Ранее российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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