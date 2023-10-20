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    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    Иностранных наемников на стороне ВСУ стало меньше
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    19 комментариев
    20 октября 2023, 11:15

    FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке

    Financial Times: Израиль подорвал усилия Запада по перетягиванию стран Глобального Юга на сторону Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Кризис на Ближнем Востоке стал «подарком небес» для России, сообщили неназванные чиновники и дипломаты газете Financial Times.

    По данным издания, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала странам Глобального Юга, что «правила игры можно пересмотреть», из-за чего мир начал делиться на сторонников и противников действий Армии обороны Израиля, когда Украина оказалась на обочине информационной повестки, передает РИА «Новости».

    Газета констатирует, что коллективный Запад «определенно проиграл битву за Глобальный Юг, а проведенная с его странами в отношении Украины работа потеряна.

    «Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие», – говорит один из высокопоставленных дипломатов G7.

    Более того, Financial Times указывает на то, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США.

    Тем временем в СМИ уже появилась информация о том, что снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль.

    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

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    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

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    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

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    19 октября 2023, 20:19
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    «Зачем ты это сделала? Это не круто», – сказал Пеюхенен. В ответ зрительница посоветовала музыканту съездить на Украину, передает «Sputnik. Ближнее зарубежье».

    В соцсетях украинцы осудили поступок певца, однако Пеюхенен оправдался, что перепутал флаг со шведским. При этом он заявил, что против Швеции ничего не имеет.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    19 октября 2023, 20:55
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск

    Newsweek: Танки Abrams опоздали и создадут только проблемы для украинских войск

    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы, пишет журнал Newsweek.

    «В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы «Абрамсы» внесли реальный вклад в изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны», – считает украинский депутат Алексей Гончаренко, его слова приводит Newsweek, передает РИА «Новости».

    Танки Abrams хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника, заявила изданию научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона в Великобритании Марина Мирон. Американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. Мирон считает, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал об охоте на танки Abrams и Leopard.

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    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

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    20 октября 2023, 00:22
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины устроить покушение на российского военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские спецслужбы готовили физическое устранение военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, сообщила, что «киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы». Она отметила, что сейчас Трушнин, освещавший ход специальной военной операции на Украине, находится в служебной командировке в зоне палестино-израильского конфликта.

    Украинские спецслужбы через чат-боты в мессенджерах наняли россиян «передать угрозы военкору». Задержанные граждане России признались, что понимали, «кто именно является заказчиком преступления – украинские спецслужбы».

    Захарова указала, что Трушнин подвергается «непрерывному психологическому прессингу». Как сообщили арестованные, итогом такого «давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение».

    «Тиражирование фейков и распространение инсинуаций – кредо «пиарщиков» этого спонсируемого извне неонацистского режима. На объективность и взвешенность там никто не способен. Да и такой цели, учитывая заказ «коллективного Запада», – не было и нет», – заявила Захарова.

    Она уверена, что «профильные международные структуры» в очередной раз проигнорируют «творимые бандеровским режимом бесчинства». Захарова заявила: «Именно их сознательное бездействие способствовало укоренению там неонацистской идеологии и возрождению звериных рефлексов в отношении всех неугодных режиму Зеленского. Они обязаны будут принять свою долю ответственности за преступления подопечных».

    На днях на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. В столичной прокуратуре сообщали, что открыто уголовное дело, передает ТАСС.

    Напомним, Захарова уже указывала на  «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов. Так, в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, летом киевский режим пытался организовать террористическое нападения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

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    19 октября 2023, 14:09
    Возросло число погибших в Израиле россиян

    Посольство России: Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

    Возросло число погибших в Израиле россиян
    @ Tsafrir Abayov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 19 человек, еще семь числятся в списках пропавших без вести.

    Как сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова, по состоянию на 12.00 19 октября 19 граждан России, имевших также гражданство Израиля, числятся погибшими, передает ТАСС. Еще семь россиян, согласно заявлениям, полученным от родственников, считаются без вести пропавшими.

    Ранее появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

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    20 октября 2023, 07:47
    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

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    19 октября 2023, 21:12
    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов

    Bloomberg: «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта

    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокотехнологичная израильская система ПРО «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Отмечается, что даже небольшое снижение коэффициента перехвата «Железного купола» увеличит число пропущенных ракет. В случае вступления в конфликт «Хезболлы» «Железный купол» будет подавлен огнем противника, заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх, передает РИА «Новости».

    По словам профессора университета Джорджа Вашингтона в США Александра Даунса, ракетный арсенал ливанской «Хезболлы» превосходит запасы движения ХАМАС «по качеству и точности». По его данным, в распоряжении «Хезболлы» находится около 100 тыс. ракет.

    Ранее глава Минобороны Израиля намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе.

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    19 октября 2023, 12:34
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН

    Американист Васильев: США утратили лидерство в области прав человека

    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США в Комитете ООН по правам человека.

    «США сейчас теряют влияние во всем мире, в том числе и на Ближнем Восток. Их место занимают другие страны. Штаты слишком долго были гегемоном, который указывал другим странам, что им делать. Естественно это способствовало росту антиамериканизма», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Однако самая главная причина снижения влияния Вашингтона кроется в нем самом. После прихода к власти Трампа все негативные вещи, которые говорились про него, стали выходить за пределы США. И критику президента другие страны стали переносить на сами Штаты, что отрицательно сказалось на образе американцев в мире», – подчеркнул эксперт.

    «После избрания нового президента ситуация не поменялась. Американский лидер – визитная карточка США. А Байден предстает перед всем миром дряхлым стариком. Усугубляется ситуация продолжающимися скандалами в среде высшего руководства Штатов, а также дисфункцией части государственных органов, например, Конгресса», – акцентирует собеседник.

    «Многие иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США из-за политики Белого дома на Ближнем Востоке. Вашингтон в прошлом однозначно поддерживал Израиль. Да, в последнее время американцы пытались наладить контакты с другими странами региона и урегулировать тлеющие конфликты. Однако старые обиды никуда не делись», – отмечает он.

    «В целом же США сейчас не могут говорить о своем лидерстве в области прав человека. Они в целом не могут говорить о правах человека. Вашингтон поставил во главу угла политические свободы и демократию. Однако многие представители мирового сообщества предпочитают социально-экономические ценности. Для них важнее, например, бесплатная медицина и образование, чего не скажешь об Америке», – резюмировал Васильев.

    Напомним, во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия. Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей, расположенном по соседству. Трем задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка при исполнении.

    Всего демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек. Демонстранты у Конгресса США требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа, а также скандировали лозунг «Свободу Палестине!»

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    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

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    19 октября 2023, 21:37
    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

    Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, уточнил, что израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет. Военные сделают это, когда будут готовы, передает ТАСС.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 15:07
    СМИ: Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
    СМИ: Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют на фронт, пишет в четверг издание «Страна».

    Издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ, в котором он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции, но военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт, передает РИА «Новости».

    По словам военного, всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР). Он добавил, что людей на костылях, с имплантами отправляют в боевые батальоны.

    «Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в Минобороны, генштаб», – говорит военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется.

    Ранее на Украине признали годным к военной службе мужчину без кисти руки.

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    «Казаки воюют за будущее»

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

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