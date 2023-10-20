FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке

Financial Times: Израиль подорвал усилия Запада по перетягиванию стран Глобального Юга на сторону Украины

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала странам Глобального Юга, что «правила игры можно пересмотреть», из-за чего мир начал делиться на сторонников и противников действий Армии обороны Израиля, когда Украина оказалась на обочине информационной повестки, передает РИА «Новости».

Газета констатирует, что коллективный Запад «определенно проиграл битву за Глобальный Юг, а проведенная с его странами в отношении Украины работа потеряна.

«Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие», – говорит один из высокопоставленных дипломатов G7.

Более того, Financial Times указывает на то, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США.

Тем временем в СМИ уже появилась информация о том, что снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль.

