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Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска
Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».
«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.
Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.
Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.