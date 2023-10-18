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Нетаньяху назвал конфликт Израиля и ХАМАС «войной другого рода»
Израильской стороне предстоит долгая борьба с движением ХАМАС в секторе Газа, она будет трудной, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом США Джо Байденом.
Правительство Израиля «едино и решительно настроено» на победу, но это будет «война другого рода», поскольку ХАМАС – «враг другого рода», сказал Нетаньяху, передает ТАСС.
Он обвинил движение в использовании гражданского населения в секторе Газа в качестве живого щита.
Путь к победе Израиля будет «долгим и трудным», отметил премьер.
При нанесении «законных» израильских ударов по «террористам» страдает и гражданское население, ХАМАС несет за это ответственность и должен быть привлечен к ней «за все жертвы среди мирного населения», сказал он.
Израильские военные пытаются сократить до минимума потери среди гражданских в секторе Газа, отметил Нетаньяху. Он вновь призвал его жителей переместиться в «более безопасные районы».
Ранее Байден на встрече с Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».