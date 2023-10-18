Нетаньяху назвал конфликт Израиля и ХАМАС «войной другого рода»

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство Израиля «едино и решительно настроено» на победу, но это будет «война другого рода», поскольку ХАМАС – «враг другого рода», сказал Нетаньяху, передает ТАСС.

Он обвинил движение в использовании гражданского населения в секторе Газа в качестве живого щита.

Путь к победе Израиля будет «долгим и трудным», отметил премьер.

При нанесении «законных» израильских ударов по «террористам» страдает и гражданское население, ХАМАС несет за это ответственность и должен быть привлечен к ней «за все жертвы среди мирного населения», сказал он.

Израильские военные пытаются сократить до минимума потери среди гражданских в секторе Газа, отметил Нетаньяху. Он вновь призвал его жителей переместиться в «более безопасные районы».

Ранее Байден на встрече с Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».