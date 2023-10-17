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    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    30 комментариев
    17 октября 2023, 21:43

    МИД: США не позволили принять резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку

    В МИД объяснили, почему не принята резолюция СБ ООН по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция США не позволила принять в СБ ООН российский проект резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении МИД России.

    В сообщении говорится, что позиция США и других стран Запада «не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества», передает ТАСС.

    Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 06:02
    Небензя объяснил непринятие резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

    Небензя: Проект резолюции по Ближнему Востоку не поддержали, так как его подготовила Россия

    Небензя объяснил непринятие резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
    @ Li Muzi/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны в ООН не поддержали проект резолюции по Ближнему Востоку, потому что он был разработан Россией, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

    По его словам, в России глубоко разочарованы результатами голосования, в резолюции нет ничего, что можно было бы оспорить, потому что она носит чисто гуманитарный характер, и единственная причина, почему она не была принята, – это то, что западные страны не хотели поддерживать ничего, что исходит от России, передает ТАСС.

    По его словам, голосование членов Совета безопасности очень показательно, поскольку продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели.

    Небензю спросили, считает ли он, что по бразильскому проекту резолюции СБ ООН удастся достичь согласия.

    «Я бы хотел, но я сомневаюсь. И причина не в России, а в других странах и их приоритетах. А приоритеты этих стран заключаются в том, чтобы размыть проект, насколько это только возможно», – сказал дипломат.

    Ранее Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (20)
    17 октября 2023, 03:19
    Совбез ООН не принял проект резолюции России по Газе и Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    В документе говорилось, что «СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Резолюция не набрала необходимых девяти голосов «за». За резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Против проекта гуманитарной резолюции России с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта голосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

    Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила позицию США тем, что в резолюции РФ не содержалось осуждения действий ХАМАС.

    За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

    Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

    Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также «все акты терроризма».

    Согласно документу, Совет призывал также к безопасному освобождению всех заложников. В тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

    Как заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, к сожалению, Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стан и это единственная причина, почему он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации, передает ТАСС.

    Ранее Россия в резолюции СБ ООН призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 17:24
    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю

    Яков Кедми: Потребности Израиля не идут ни в какое сравнение с запросами ВСУ

    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль запросил у США дополнительные ракеты к системе ПВО «Железный купол». Кроме того, Тель-Авиву нужны боеприпасы к Patriot, запчасти для самолетов и некоторые виды авиабомб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Джо Байден проведет в Израиле всего лишь пять часов. Затем он вылетит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Скорее всего, стороны будут обсуждать вопрос размещения беженцев из Газы на территории этих стран», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако главной целью Аммана и Каира является недопущение проникновения в государства жителей региона, который полностью контролируется ХАМАС. Что касается переговоров в Тель-Авиве, то основной темой станет возможность материальной поддержки Вашингтоном Израиля», – отмечает эксперт.

    «Наша страна настаивает на усиленных поставках ракет для «Железного купола». Проблема в том, что Тель-Авив из финансовых соображений перенес заводы по их производству в США. Таким образом, расходы на них были включены в ежегодную военную помощь Израилю от Вашингтона в размере 3,5 млрд долларов», – подчеркивает собеседник.

    «Эти деньги предназначены для закупок вооружений американского производства. Большее количество ракет необходимо нашему государству из-за регулярных обстрелов со стороны сектора Газа. Кроме того, новые оборонительные мощности потребуются в случае обострения конфликта «Хезболлой», – считает Кедми.

    «Для снижения возможного ущерба при атаке с севера, Израиль также настаивает на предоставлении небольшого количества ракет для систем Patriot. Кроме того, для успешного противодействия противнику нам потребуются запчасти для некоторых моделей самолетов и определенные виды авиабомб», – уточняет эксперт.

    «Достаточно сложно сказать, во сколько США обойдется поддержка Тель-Авива. Однако уже сейчас понятно: эти средства не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые Вашингтон выделяет ВСУ. К тому же никакой взаимозависимости между нуждами Израиля и Украины нет», – резюмирует Кедми.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать два миллиарда. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 12:51
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума на первом чтении приняла проект закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Договор внесли в парламент 13 октября, его соавторами стали почти все депутаты, он отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», передает ТАСС.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем России выход из этого Договора.

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 09:45
    Полковник США сказал, что кроется за наигранной уверенностью Зеленского

    Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что лишается поддержки США и Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует наигранную уверенность, за которой скрывается понимание того, что НАТО находится «в беде», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Зеленский не скрывает снижения интереса к Украине и уровня ее поддержки со стороны Европы и США, передает РИА «Новости».

    Президент Украины, по его словам, осознает наличие в НАТО серьезных проблем, поскольку Североатлантический альянс не способен вести наступление в военных конфликтах. Зеленский, как считает Макгрегор, «знает, что НАТО в беде».

    Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн предположил, что Зеленский шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 00:40
    США призвали Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тернер.

    По его словам, Дума рассматривает вероятность отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ, что необоснованно ставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Тернер также призвал Россию не делать этого шага.

    Он добавил также, что США готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-3, работать над сокращением ядерных рисков и над механизмом контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности.

    Коментарии (5)
    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

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    17 октября 2023, 10:35
    В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию

    Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея

    Tекст: Ольга Никитина

    «Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 02:17
    СБ ООН ушел на закрытые консультации по ближневосточным резолюциям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены Совета Безопасности ООН по запросу ОАЭ ушли на закрытые консультации перед голосованием по двум проектам резолюций по палестино-израильскому конфликту, передает источник с места событий.

    Сразу после начала заседаний постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, предложила кратко прервать заседание, чтобы ненадолго уйти на закрытые консультации перед голосованием, передает ТАСС. Ее запрос не встретил возражений и заседание было прервано.

    Ранее Россия в резолюции СБ ООН призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 10:22
    Володин сообщил о начале процедуры отмены запрета ядерных испытаний

    В Госдуме начали процедуру отмены запрета ядерных испытаний

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что первое чтение законопроекта состоится 17 октября.

    Володин отметил, что проект о ДВЗЯИ связан с отказом Соединенных Штатов ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний, передает Ura.ru.

    Как подчеркнул депутат, в этой связи Россия отзывает ратификацию документа для обеспечения безопасности страны.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем России выход из Договора о запрете ядерных испытаний.

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    Китай открыл колоссальные возможности для российских аграриев

    Россия невероятными темпами наращивает экспорт продовольствия в Китай. Он растет в разы как в тоннах, так и в деньгах. Такими темпами Россия может удвоить экспорт агропродукции в КНР до 10 млрд долларов к 2030 году. Какие именно продукты питания стали в разы больше покупать китайцы и где у российских экспортеров есть перспективы захватить свой кусок пирога на огромном китайском рынке? Подробности

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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

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    Российские беспилотники меняют правила игры в зоне СВО

    Украинские военнослужащие и западные издания бьют тревогу: «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах». Иначе говоря, российские военные беспилотники завоевывают господство в небе спецоперации. Какие беспилотники оказались наиболее эффективны и как они в итоге меняют сценарий боевых действий? Подробности

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

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      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

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      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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