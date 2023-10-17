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    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России
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    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    17 октября 2023, 08:40

    В США сравнили траты на Израиль и Украину

    Американский экс-дипломат Фридман: Израиль требует меньше трат, чем Украина

    Tекст: Вера Басилая

    В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, США заранее выделяли деньги на его финансирование, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

    Как отметил экс-дипломат, нападение ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, но США ранее финансировали Израиль. Фридман признал, что необходимо много новых боеприпасов взамен израсходованных, больше ракет для «Железного купола». Также, по словам дипломата, следует учитывать возможность конфликта с Ливаном в случае его нападения на Израиль, передает РИА «Новости».

    Фридман считает, что Израилю не потребуется столько, сколько Украине, тут даже «сравнивать нечего». Он указал, что Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь – один, два или три миллиарда долларов, но это не сравнить с Украиной.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов.

    Между тем администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

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    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

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    16 октября 2023, 16:14
    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления

    Шойгу раскрыл число потерянных ВСУ бронированных боевых машин с начала контрнаступления

    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, но Российская армия улучшила свое положение и не допустила продвижения противника, сказал министр, передает ТАСС.

    ВС России же не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов. В целом обстановка в зоне СВО выглядит «устойчиво и уверенно», подчеркнул глава ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери при контрнаступлении.

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    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергея Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

    Коментарии (21)
    16 октября 2023, 14:36
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты ПВО в последние сутки уничтожили два украинских истребителя и штурмовик в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ПВО сбили два МиГ-29 и штурмовик Су-25 у Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожен 31 беспилотник у Берестового, Белогоровки, Василевки, Еленовки (ДНР), Каменского, Мирного (Запорожская область), Алешек и Крынок (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотников, 441 ЗРК, 12 673 танка и других бронемашин, 1163 машины РСЗО, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

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    16 октября 2023, 22:15
    В Германии массово срывают и повреждают израильские флаги

    Bild: В ФРГ массово срывают, крадут и повреждают флаги Израиля

    В Германии массово срывают и повреждают израильские флаги
    @ Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений, сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Bild, за прошлую неделю и выходные были сорваны и  украдены израильские флаги у ратуш или администраций Берлина, Крефельда, Эрфурта, Мерса, у собора в Штральзунде и здания МВД в Шверине. В Виттене и Реклингхаузене флаги украли дважды, передает РИА «Новости».

    Издание сообщила также, что в Майнце и Ахене флаги были сорваны с флагштоков у ратуш и сожжены. В Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась, в Пирне попытка сжечь флаг была предотвращена, а в Мюнстере неизвестные сняли и порвали флаг на части.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (15)
    16 октября 2023, 16:07
    В Херсоне украинские власти переименовали «напоминающие о России» улицы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, был переименован ряд улиц, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом, сообщил в своих социальных сетях назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

    Так, площадь 40-летия Победы теперь будет называться площадью Непокоренных, Московская улица – Студенческой, Потемкинская улица станет называться в честь украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского, а улица Волгоградская – Мариупольской. Также теперь в Херсоне нет сквера Пушкина, он переименован в Фонтанный. Площадь 200-летия Херсона теперь будет площадью Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее депутаты Днепропетровского облсовета на Украине приняли решение переименовать Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки.

    Коментарии (30)
    16 октября 2023, 10:38
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.

    Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

    Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

    Коментарии (16)
    17 октября 2023, 01:11
    Иран заявил о скорых «упреждающих действиях» противостоящих Израилю группировок

    Глава МИД Ирана заявил о скорых «упреждающих действиях» противостоящих Израилю группировок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    Как приводит слова Абдоллахияна агентство IRNA, лидеры сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в регионе, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы, передает ТАСС.

    Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (4)
    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

    Коментарии (3)
    16 октября 2023, 18:15
    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Как указал посол, в южную часть Газы Израиль возобновил подачу воды. По его словам, с утра точно это функционирует, передает ТАСС.

    Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Израиль возобновил водоснабжение на юге сектора Газа, и отметил, что США будут координировать усилия со своими израильскими партнерами, с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к «предметам базовой необходимости».

    Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.

    Коментарии (11)
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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

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    Как победить «космических союзников» Украины

    Россия способна перенести спецоперацию на Украине в космическое пространство. По крайней мере это прямо следует из заявления МИД РФ. Как Вашингтон и американские космические корпорации фактически воюют на стороне киевского режима и что могла бы Россия этому противопоставить? Подробности

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

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