Администрация США решила запросить более 2 млрд долларов для Украины и Израиля

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Салливан в интервью телеканалу CBS, сумма будет значительно больше 2 млрд долларов. По его словам, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами, передает ТАСС.

Он добавил, что пока у США есть возможности продолжать отравлять Украине все необходимое, включая «критически важные боеприпасы», однако необходимо, «чтобы Конгресс тоже действовал».

Салливан подчеркнул, что на данный момент ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, потому что США работает над пакетом финансирования для Украины и Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.

В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.