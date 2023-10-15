Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Администрация США решила запросить более 2 млрд долларов для Украины и Израиля
Администрация США планирует запросить существенно больше 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды, заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как указал Салливан в интервью телеканалу CBS, сумма будет значительно больше 2 млрд долларов. По его словам, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами, передает ТАСС.
Он добавил, что пока у США есть возможности продолжать отравлять Украине все необходимое, включая «критически важные боеприпасы», однако необходимо, «чтобы Конгресс тоже действовал».
Салливан подчеркнул, что на данный момент ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, потому что США работает над пакетом финансирования для Украины и Израиля.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.
В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.