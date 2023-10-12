Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.0 комментариев
В Белом доме заявили, что почти исчерпали средства для Киева
Спикер Белого дома Кирби: У США почти закончились ресурсы для финансирования Украины
У Соединенных Штатов заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Администрация США, по словам Кирби, после выделения недавнего транша помощи киевскому режиму приближается к моменту, когда ресурсы на финансирование Украины будут исчерпаны, передает «Газета.Ru».
При этом спикер Белого дома заверил, что у американских властей есть необходимые фонды для поддержки в ближайшее время как Израиля, так и Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.