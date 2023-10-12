Госсекретарь США Блинкен заявил, что новая военная помощь Израилю «уже в пути»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Израиль прибыли уже четыре груза с продукцией оборонного назначения, новые поставки тоже в пути, передает ТАСС.

Также Блинкен отметил, что США будут всегда поддерживать и защищать Израиль.

«Вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя в одиночку, однако пока существует Америка, вы не останетесь одни», – подчеркнул госсекретарь США.

Помимо прочего, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США приветствуют создание в стране чрезвычайного правительства, которое продемонстрировало «единство и решимость израильского общества».

Более того, Блинкен заверил, что Соединенные Штаты посредством дипломатии стремятся не допустить распространения палестино-израильского конфликта по всему Ближневосточному региону.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

