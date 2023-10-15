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    Путин оценил возможность ядерной войны
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    Иран пригрозил Израилю из-за ударов по Газе
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море
    ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    30 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 18:26

    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно

    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 13:14
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Украины нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Украинским войскам вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

    Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

    Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

    Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

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    14 октября 2023, 20:14
    Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»

    Израиль анонсировал наступление «с воздуха, моря и земли» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию, пишет Haaretz.

    ЦАХАЛ готовится к наступлению, которое включает, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение «с воздуха, моря и земли», армия развернута по всей стране, передает ТАСС.

    О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. До этого он говорил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.

    Ранее Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 13:31
    Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

    Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

    Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.

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    14 октября 2023, 21:33
    Движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об ответном ударе по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами Тель-Авив в ответ на совершенные Израилем удары по сектору Газа, сообщилодвижение ХАМАС.

    В тексте заявления группировки  указывается, что Тель-Авив был атакован «в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]», передает ТАСС.

    Между тем, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги. Воздушная тревога продолжает звучать в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.

    Напомним, что Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    14 октября 2023, 19:05
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.

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    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

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    14 октября 2023, 18:58
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля начала массированные бомбардировки по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по «террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», передает ТАСС.

    Ранее Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.

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    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (9)
    15 октября 2023, 04:58
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью, заявили в министерстве обороны России.

    В Telegram-канале сообщается, что два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью и уничтожены в воздухе.

    Напомним, над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Коментарии (5)
    15 октября 2023, 10:50
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

    ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

    Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

    Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

    Коментарии (5)
    15 октября 2023, 13:12
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов

    Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, практика аренды систем ПВО у ВСУ уже есть, но при этом в мире нет столько средств ПВО, чтобы взять и отдать их Киеву сразу, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что Киев усиливается, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как ЗРК MIM-23 Hawk, но ВСУ нужно больше, и то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, – это «большой положительный знак».

    Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (18)
    14 октября 2023, 21:51
    Al Khaleej: Подготовка к зиме ВС России держат Зеленского в неопределенности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывает в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России, пишет арабская газета Al Khaleej.

    Зеленский вместе с НАТО не знает, что принесет будущая зима, учитывая подготовку ВС России и планы Минобороны на фронтах, передает RT.

    Ранее британский журнал Spectator написал, что Киев забил тревогу из-за начала наступления ВС России по всей линии фронта.

    Коментарии (4)
    15 октября 2023, 15:28
    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    «ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

    До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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