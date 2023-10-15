Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно

Tекст: Алексей Дегтярев

США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.