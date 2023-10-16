Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?5683 комментария
Все организованные российские туристы вернулись из Израиля
РСТ: Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в Россию
Организованные российские туристы, выехавшие в Израиль в рамках приобретенных пакетных туров, 15 октября вернулись в Россию, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Горин уточнил, что речь идет о чуть более 100 туристах, передает ТАСС.
При этом в Израиле все еще остаются самостоятельные туристы. Горин сообщил, что по данному вопросу РСТ контактирует с МИД, Минэкономразвития и Росавиацией.
Как добавил вице-президент Российского союза туриндустрии, все российские туристы получают 100% возврат в соответствии с рекомендациями. Он отметил, что направление не массовое и довольно дорогое, средний чек составляет от 1 тыс. долларов плюс авиаперелет на человека. В настоящее время туры в Израиль приостановлены.
Еще 9 октября сообщалось, что российские туристы начали отказываться от оплаченных туров в Израиль на фоне эскалации в регионе.