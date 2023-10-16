РСТ: Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в Россию

Tекст: Ольга Никитина

Горин уточнил, что речь идет о чуть более 100 туристах, передает ТАСС.

При этом в Израиле все еще остаются самостоятельные туристы. Горин сообщил, что по данному вопросу РСТ контактирует с МИД, Минэкономразвития и Росавиацией.

Как добавил вице-президент Российского союза туриндустрии, все российские туристы получают 100% возврат в соответствии с рекомендациями. Он отметил, что направление не массовое и довольно дорогое, средний чек составляет от 1 тыс. долларов плюс авиаперелет на человека. В настоящее время туры в Израиль приостановлены.

Еще 9 октября сообщалось, что российские туристы начали отказываться от оплаченных туров в Израиль на фоне эскалации в регионе.