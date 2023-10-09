Россияне начали отказываться от оплаченных туров в Израиль

Tекст: Валерия Городецкая

Почти все клиенты «Русского экспресса» аннулировали туры в Израиль, запланированные на эту неделю, сообщили в пресс-службе туроператора, передает РИА «Новости».

При этом туристы, находящиеся в Израиле, пока не обращались с просьбой о досрочном прерывании отдыха, добавили в туроператоре. Там уточнили, что в Израиле находятся порядка 30 туристов, никто из них не просит вывезти их раньше положенного срока.

В туроператоре «Интурист» сообщили, что к ним пока не поступало запросов на аннуляцию туров в Израиль.

Ранее сообщалось, что в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло по меньшей мере 800 человек, 2,4 тыс. пострадали.