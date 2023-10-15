Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.23 комментария
Воздушная тревога прозвучала у Голанских высот
Сирены воздушной тревоги прозвучали в мошаве (сельский населенный пункт) Сде-Элиэзер на севере Израиля у Голанских высот, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По сообщению ЦАХАЛ, на территории Сде-Элиэзер прозвучали сирены в связи с задействованием средства перехвата в направлении «подозрительной цели», передает РИА «Новости».
Ранее движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.