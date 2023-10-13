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В МОК объяснили порядок возможного отбора российских спортсменов на Олимпиаду
Президент МОК Бах заявил, что российские спортсмены будут отбираться на Олимпиаду напрямую федерацими
Процесс отбора и приглашения спортсменов из России на Олимпиаду будет осуществляться напрямую и по согласованию с международными федерациями, сообщил президент МОК Томас Бах.
По его словам, МОК, международные, а если понадобится, то и национальные федерации видов спорта будут принимать участие в процессе возможного отбора и приглашения спортсменов из России на Олимпийские игры, передает ТАСС.
Бах отметил, что представители африканских стран просили рассмотреть вопрос снятия санкций с российских и белорусских спортсменов и разрешить им выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации.
Между тем, спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что большинство спортивных международных федераций готовится вернуть россиян на соревнования к началу 2024 года в нейтральном статусе, остальные планируют рассмотреть этот вопрос либо в конце этого, либо начале следующего года.
Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в своих «деструктивных устремлениях» международные спортивные организации разрушают не только спортивное сотрудничество государств, но и принципы олимпийского движения.