В МОК объяснили порядок возможного отбора российских спортсменов на Олимпиаду

Президент МОК Бах заявил, что российские спортсмены будут отбираться на Олимпиаду напрямую федерацими

Tекст: Вера Басилая

По его словам, МОК, международные, а если понадобится, то и национальные федерации видов спорта будут принимать участие в процессе возможного отбора и приглашения спортсменов из России на Олимпийские игры, передает ТАСС.

Бах отметил, что представители африканских стран просили рассмотреть вопрос снятия санкций с российских и белорусских спортсменов и разрешить им выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации.

Между тем, спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что большинство спортивных международных федераций готовится вернуть россиян на соревнования к началу 2024 года в нейтральном статусе, остальные планируют рассмотреть этот вопрос либо в конце этого, либо начале следующего года.

Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в своих «деструктивных устремлениях» международные спортивные организации разрушают не только спортивное сотрудничество государств, но и принципы олимпийского движения.