Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Не оплатившего 36 штрафов московского безбилетника приговорили к исправработам
Дептранс: Безбилетника в Москве с 36 штрафами суд приговорил к исправительным работам
Безбилетника в Москве, который не оплатил 36 штрафов, суд приговорил к 30 часам исправительных работ, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Согласно сообщению пресс-службы, систематически не оплачивавшего штрафы безбилетника приговорили к 30 часам исправительных работ, передает РИА «Новости».
В дептрансе пояснили, что 23-летний москвич получил 36 штрафов за безбилетный проезд, но ни один не оплатил. В итоге суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».
Отмечается, что теперь молодому человеку предстоит не только погасить долги по накопленным штрафам, но и отработать наказание.
Ранее в Москве инспектор у станции МЦК избил двух безбилетников.