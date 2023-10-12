Блинкен сравнил атаку ХАМАС с десятью терактами 9/11 в США

Tекст: Вера Басилая

Он заявил, что соотношение к размеру населения Израиля, то это эквивалент десяти 9/11 – насколько велика и опустошительна была эта атака, передает РИА «Новости».

Жертвами терактов 11 сентября стали почти 3 тыс. человек при том, что население США превышает 330 млн человек, а в Израиле живут около 9 млн.

Блинкен рассказал, что ему показали фотографии последствий атаки ХАМАС, на которых изображены изрешеченные пулями младенцы, обезглавленные солдаты, заживо сожженные люди. По его словам, «это за пределами того, что кто-то захотел бы вообразить, не и, упаси Бог, пережить».

Ранее Блинкен заявил, что новая военная помощь Израилю «уже в пути».

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.