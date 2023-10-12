ФСБ обнародовала архивы о подрыве немцами Днепрогэс в Запорожской области

ФСБ обнародовала архивы о подрыве немцами Днепрогэс к 80-летию освобождения Запорожской области

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что среди немецких военнопленных были выявлены непосредственные участники минирования и подрыва Днепровской ГЭС в октябре 1943 года, совершенного военнослужащими 520-го саперного полка вермахта – плененный американцами в Чехословакии капитан Михаэль Леонгард Галлер и взятый в плен под Минском обер-ефрейтор Курт Ганс Штефен, передает ТАСС.

Как заявил Галлер на допросе в сентябре 1949 года, в начале октября 1943 года штаб полка передислоцировался из Сталино (Донецк) в село Томаковка для строительства обороны на Днепре.

Однако спустя два дня после прибытия командир штаба полка подполковник Польман на совещании с офицерами сказал, что «оборону на Днепре строить не придется, так как враг гонит».

«Чтобы приостановить наступление врага, я получил приказ взорвать электростанцию Днепрогэс», – рассказал он на допросе.

По словам Галлера, каждому офицеру был поручен свой участок – туннель, мост, сваи. Галлеру поручили подготовить ко взрыву два пролета моста и дали 30 солдат для их минирования. Он вспоминает, что только на его участке заложили 100-150 кг взрывчатки, а всего для подрыва крупнейшей на то время ГЭС на территории СССР и Европы было заложено «более 100-150 тонн взрывчатки».

Как на допросе в октябре 1947 года сообщил Штефен, в конце сентября 1943 года командир саперного батальона, где он проходил службу, отобрал 270 солдат и офицеров для специальной командировки в Россию. Часть из них, включая офицеров, вылетели самолетом из Дессау-Рослау в Днепрострой, солдаты отправились поездом.

«На аэродроме нам было объявлено о том, чтобы мы до 14 октября 1943 года заминировали плотину Днепрогэса и подготовили ее к взрыву», – рассказал он.

Штефену, как шоферу, поручили перевозить на грузовике взрывчатку со станции, где уже стояли пять вагонов. Ежедневно он делал по 6–8 рейсов, также было еще восемь машин с водителями другой воинской части, которые перевозили авиабомбы с аэродрома, которые вместе со взрывчаткой закладывались в туннель ГЭС.

Тем не менее, по информации ФСБ, стремительное продвижение советских частей частично сорвало планы уничтожения Днепрогэс – разведчики Красной армии сумели предотвратить взрыв левобережной части плотины.