Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
США назвали условие для изменения санкций против Венесуэлы
Госдеп: США готовы смягчить санкции после демократических реформы в Венесуэле
Администрация США готова рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране
Представитель Госдепа заявил, что США готовы изменить санкционную политику в отношении Венесуэлы в ответ на конкретные демократические реформы, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон «призывает представителей администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционной Унитарной платформы возвратиться к переговорному процессу в Мехико.
Ранее СМИ сообщили, что США и Венесуэла близки к заключению соглашения, в рамках которого Вашингтон будет готов смягчить санкционный режим.
До этого глава МИД Венесуэлы обвинил США в милитаризации ситуации в регионе и стремлении разграбить ресурсы республики.
Напомним, в конце мая президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью объединения могущественных стран – БРИКС. В том же месяце он объявил о намерении Венесуэлы отказаться от использования доллара США.