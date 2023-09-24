Глава МИД Венесуэлы обвинил США в милитаризации ситуации в регионе и стремлении разграбить ресурсы республики

Tекст: Антон Никитин

Глава МИД Боливарианской Республики обвинила правительство Соединенных Штатов в намерении присвоить нефтяные ресурсы Венесуэлы, используя компанию Exxon Mobil. По словам министра, американская компания включила в свою платежную ведомость правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии на неразграниченной морской территории. Иван Хиль Пинто заявил, что это является абсолютным нарушением международного права, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики указал, что распоряжаться спорной территорией в одностороннем порядке невозможно, но, по его словам, правительство Республики Гайана упорствует в своем незаконном поведении.

Дипломат подчеркнул, что Венесуэла осуждает намерение правительства США милитаризировать ситуацию. Он выразил уверенность, что Южное командование ВС США пытается создать военную базу на спорной территории с целью «закрепления разграбления» энергетических ресурсов Боливарианской Республики.

Напомним, в конце мая президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью объединения могущественных стран – БРИКС. В том же месяце он объявил о намерении Венесуэлы отказаться от использования доллара США.