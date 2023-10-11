Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
ВАФА: В стычках с полицией в Восточном Иерусалиме погибли двое палестинцев
Во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме от пулевых ранений погибли двое палестинцев, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
По данным ВАФА, столкновение произошло в районе Сильван (Восточный Иерусалим), стычки между палестинцами и израильской полицией в настоящий момент происходят и в ряде других кварталов этого района, полиция распылила слезоточивый газ и огнестрельное оружие, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность.